В Петербурге начали тестировать оплату проезда по геопозиции

Впрочем, комитет по транспорту еще до конца года будет думать о дальнейшей судьбе нововведения, так как непонятно, возникнут ли проблемы во время работы. «Сейчас в планах — адаптация этой технологии в билетную государственную информационную систему Петербурга», — уточнили «Ъ-СПб» в комтрансе.