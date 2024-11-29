В Петербурге начали тестировать оплату проезда по геопозиции

Эксперимент по новому способу оплаты уже проводился в других городах, например, в Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде. Однако в Петербурге такой способ доступен с ограничениями. Воспользоваться новой функцией Bluetooth-маячков могут только пассажиры, которые приобретают не льготный билет.
Желающим расплатиться, используя геометку, нужно скачать приложение «Транспорт+», а далее выбрать приближающийся вагон и оплатить проезд по тарифу в 65 рублей. Впоследствии местоположение пассажира будет определяться с помощью телефона, однако сейчас необходимо включить Bluetooth для подключения к трамваю.
Впрочем, комитет по транспорту еще до конца года будет думать о дальнейшей судьбе нововведения, так как непонятно, возникнут ли проблемы во время работы. «Сейчас в планах — адаптация этой технологии в билетную государственную информационную систему Петербурга», — уточнили «Ъ-СПб» в комтрансе.