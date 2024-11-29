Аналитики Freedom Finance Global спрогнозировали повышение ключевой ставки

К примеру, уже широко известен отечественным инвесторам Interactive Brokers (США, предлагает широкий выбор активов, но сложен для россиян из-за санкционных ограничений). В Казахстане есть более выгодные для нерезидентов условия для работы с брокерами. Так, одним из лидеров на этом рынке является Freedom Finance Global, предоставляющий доступ к американским, европейским и казахстанским рынкам. Freedom Finance работает в международной юрисдикции и позволяет пополнять счета в рублях, что делает его особенно удобным.