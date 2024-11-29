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В Ростове у многодетной матери выявили онкологию

В Ростове рак шейки матки выявили у многодетной матери, которая вела здоровый образ жизни.

Источник: Комсомольская правда

Медики в Ростове-на-Дону выявили онкологию у матери троих детей. Женщина вела здоровый образ жизни и регулярно проверялась в поликлинике, поэтому диагноз для нее оказался неожиданным. О ситуации рассказали в пресс-службе донского минздрава.

43-летняя ростовчанка согласилась пройти репродуктивную диспансеризацию, когда была у акушера-гинеколога. Кроме обычных анализов, у нее взяли биоматериал на цитологию, именно эта проверка принесла неутешительный результат. Далее оформили направление к онкологу, который подтвердил рак шейки матки.

— Женщину прооперировали, прогноз благоприятный, так как заболевание было обнаружено на ранней стадии, — рассказали в министерстве здравоохранения Дона.

Жительницам Дона рекомендуют регулярно проверять свое здоровье. Это помогает выявлять заболевания на ранней стадии.