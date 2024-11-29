В Ростове у многодетной матери выявили онкологию

43-летняя ростовчанка согласилась пройти репродуктивную диспансеризацию, когда была у акушера-гинеколога. Кроме обычных анализов, у нее взяли биоматериал на цитологию, именно эта проверка принесла неутешительный результат. Далее оформили направление к онкологу, который подтвердил рак шейки матки.