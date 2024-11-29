В Симферополе создадут новую маршрутную сеть всего города

В настоящее время в Симферополе работают над созданием новой маршрутной сети всего города. Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил генеральный директор ГУП РК «Крымтроллейбус» Олег Билычук.
«Сейчас как раз ведем работу над созданием новой маршрутной сети всего города. Но это только начало», — отметил руководитель предприятия.
В качестве отличного примера Билычук назвал Томск. В этом сибирском городе заканчиваются контракты с текущими перевозчиками. Поэтому томские власти начали разрабатывать новую маршрутную схему. Планируется, что она начнет действовать с 1 января 2025 года.
«Но у Симферополя будет совершенно иная концепция, о которой все узнают позже», — добавил Билычук.