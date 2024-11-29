Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в декабре

По данным сервиса «Яндекс Погода» первая неделя декабря будет снежной. Повторно снегопад можно ждать только в период с 23 по 31 декабря. Средняя температура воздуха будет держаться в республике на уровне −4 −10 градусов днем и −9 −15 ночами. При этом весь месяц будет стоять облачная погода, только один день будет солнечным.