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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в декабре

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в декабре. По данным прогнозов Башгидромета, месяц будет теплым, количество осадков ожидается в пределах нормы.

Сейчас в Олбани: +2° 3 м/с 75% 750 мм рт. ст. +2°
Источник: Freepik

Ожидается, что средняя месячная температура воздуха декабря будет на 1,5° выше нормы (норма −10,8°). Месячное количество осадков тоже вписывается в норму около 30−50мм.

По данным сервиса «Яндекс Погода» первая неделя декабря будет снежной. Повторно снегопад можно ждать только в период с 23 по 31 декабря. Средняя температура воздуха будет держаться в республике на уровне −4 −10 градусов днем и −9 −15 ночами. При этом весь месяц будет стоять облачная погода, только один день будет солнечным.

Портал «Гисметео» также предсказывает снежные начало месяца в республике. Осадки возможны в последние 4−5 дней и середине месяца с 11 декабря. Температура будет держаться в промежутке от 7 до 10 градусов мороза днем и около 15 градусов мороза ночами.