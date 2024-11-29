На нескольких улицах ЗЖМ и СЖМ в Ростове отключили холодную воду

На нескольких улицах Западного и Северного в Ростове-на-Дону отключили холодную воду. Это произошло из-за порывов труб, сообщили днем 29 ноября в городском департаменте ЖКХ и энергетики.
Проблемы с водоснабжением отметили в границах: Стачки — Профсоюзная — Защитный, Борко — Пацаева, Кооперативная — Дальний — Профинтерна.
Порывы произошли в районах 2-й Баррикадной, Борко и Тоннельной. На местах сейчас работают специалисты АО «Ростовводоканал». Восстановить подачу воды обещают до 18 часов 29 ноября.