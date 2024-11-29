В Иркутске задержали рейс до Владивостока из-за повреждения стойки шасси

Стойка шасси была повреждена у самолета в аэропорту Иркутска. Информация об этом быстро разлетелась по социальным сетям и средствам массовой информации. Как стало известно КП-Иркутск, помимо этого нашли повреждение гондолы (прим. ред. — отсек летательного аппарата) правого двигателя. Лайнер прилетел из Москвы, после должен был отправиться во Владивосток. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.