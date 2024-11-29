В Иркутске задержали рейс до Владивостока из-за повреждения стойки шасси

Стойка шасси была повреждена у самолета в аэропорту Иркутска. Информация об этом быстро разлетелась по социальным сетям и средствам массовой информации. Как стало известно КП-Иркутск, помимо этого нашли повреждение гондолы (прим. ред. — отсек летательного аппарата) правого двигателя. Лайнер прилетел из Москвы, после должен был отправиться во Владивосток. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Нашли повреждение гондолы правого двигателя. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
— В связи с этим запросили резервное судно авиакомпании. Восточно-Сибирское МТУ Росавиации организовало проверку, — уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет. Также известно, что рейс задержали на четыре часа, он отправился по запланированному маршруту в 05:15. Все права пассажиров были соблюдены.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель сбил 16-летнего подростка и скрылся с места аварии в Усолье-Сибирском.