Уникальные артефакты найдены в древних катакомбах Казахстана

Исследование опубликовано в научном сборнике «Культуры и цивилизации Центральной Азии от неолита до средневековья». Его авторы — Александр Подушкин и Гульмира Стамкулова из Южно-Казахстанского государственного педагогического университета.
Публикация посвящена комплексному анализу археологического материала, полученного в результате раскопок катакомбы 3 могильника Тулебайтобе V. Последняя представляет собой трехчастное подземное сооружение Т-образной планировки, включающее дромос траншейного типа, лаз, заложенный кирпичом-сырцом, и овально-прямоугольную полую сводчатую погребальную камеру.
При проведении раскопок была обнаружена погребальная конструкция — именно она сооружена в виде Т-образной трехчастной катакомбы и вытянута почти в правильном направлении по оси юго-запад — северо-восток.
Ученые отмечают, что две трети пола погребальной камеры выложены мелкой речной галькой. В катакомбе 3 на уровне пола камеры было обнаружено коллективное погребение — найдены останки пяти человек.
По косвенным признакам археологи установили, что эти люди не были похоронены одновременно. Вероятно, могильник использовался неоднократно. Обнаруженные следы указывают на то, что как минимум два тела, которые были погребены первыми, впоследствии были перемещены из центра погребальной камеры к ее северной стенке.
«В катакомбе 3 могильника Тулебайтобе V на уровне пола погребальной камеры были обнаружены: столовый кувшин грушевидной формы; бронзовое ханьское зеркало “восьмиарочного” типа с круглым диском, декоративная сторона которого оформлена в китайских традициях того времени и имеет характерный выступ-крепление со сквозным горизонтальным отверстием для подвешивания».
Также была раскопана бронзовая римская фибула (застежка для одежды), две золотые серьги с инкрустацией красными камнями и стекловидной пастой голубого цвета, снизу украшенные гроздьями шариков, наборный ручной браслет из 10 граненых бусин из египетского фаянса, железная пряжка, круглая полированная подвеска со сквозным отверстием из полупрозрачного халцедона и каменная пронизка прямоугольной формы с отверстием.
Кроме того, в состав погребального инвентаря входили каменные амулеты, круглое пряслице из камня и каменное же навершие ножа. Упомянутое выше ханьское бронзовое зеркало ученые называют одним из «уверенных хроно-индикаторов». То есть по нему можно датировать само захоронение.
Зеркало украшено арочным узором и иероглифами, имеющими такое значение, как «видеть солнце», «солнечный свет», «мир очень светел». Удалось определить, что данный артефакт относится к типу «жи гуан».
«Такие зеркала изготавливались на территории Китая в первые века до нашей эры — первые века нашей. Датируются зеркала типа “жи гуан” I веком до нашей эры. Эти изделия различными путями попадали в среду номадов (сарматов и хунну/сюнну), а затем через их посредство или другим способом (международная торговля по Великому шелковому пути) распространялись на пространствах Евразии — в том числе в Южном Казахстане в пределах государства Кангюй».
По артефактам ученые датировали археологический комплекс катакомбы 3 могильника Тулебайтобе V в пределах I века до нашей эры — III века нашей эры. В числе особенностей историко-культурного характера они отметили уникальный факт сочетания в одном погребении артефактов явно восточного (ханьское зеркало) и западного (золотые серьги и римская фибула) происхождения.