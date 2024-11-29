Уникальные артефакты найдены в древних катакомбах Казахстана

«Такие зеркала изготавливались на территории Китая в первые века до нашей эры — первые века нашей. Датируются зеркала типа “жи гуан” I веком до нашей эры. Эти изделия различными путями попадали в среду номадов (сарматов и хунну/сюнну), а затем через их посредство или другим способом (международная торговля по Великому шелковому пути) распространялись на пространствах Евразии — в том числе в Южном Казахстане в пределах государства Кангюй».