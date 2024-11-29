«Он получил все на блюдечке с голубой каемочкой после женитьбы!» В Минске Дмитрий Певцов высказался о муже Ксении Собчак Константине Богомолове

— Если вспомнить этого человека с неправильной фамилией… У него же три творческих принципа — богохульство, мерзость и эпатаж. И, собственно говоря, на этом он только и вылез. Стал тем, что о нем кто-то говорит. То, что о нем пишет «Культура», знаете, все продается и все покупается. Телеграм-каналы, с кем-то можно договориться. Слушайте, можно набить полный зал на чудовищный спектакль, набить полный зал, если постараться. Так что, то, что там говорят или не говорят — время покажет, какой это спектакль и как на него будут ходить через 10 лет, — жестко сказал артист.