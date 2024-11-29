«Он получил все на блюдечке с голубой каемочкой после женитьбы!» В Минске Дмитрий Певцов высказался о муже Ксении Собчак Константине Богомолове

Российский актер Дмитрий Певцов неожиданно жестко высказался о муже Ксении Собчак известном режиссере Константине Богомолове. Своим мнением Дмитрий Певцов поделился в шоу телеканала «Беларусь 1» под названием «Скажинемолчи».
— Вы не скрываете своего критического отношения к некоторым деятелям современного театра, в частности, к Константину Богомолову, которому недавно доверили возглавить театральный коллектив, бывший Театр Романа Виктюка. Какое чувство у вас вызывало вот это кадровое решение о назначении Богомолова. — спросила ведущая Татьяна Щербина.
— Ну, у нас можно только хохотать и смеяться по поводу кадровых решений, вообще по тому, что происходило в Москве последние пять-шесть лет в сфере искусства. Ну, человек, который возглавлял эту сферу, сейчас под следствием. Поэтому Богомоловы, не Богомоловы… Богомолов… Слишком много о нем говорят, он — не такая фигура, чтобы обсуждать, — сказал Певцов.
— Но уже два театра, тем не менее…, — констатировала ведущая Виктория Попова. — Понимаете, как-то это, не такая фигура, а ему идут в руки карты театральные, так сказать.
— О начальстве нашем московском, которое занимается распределением должностей по театрам… Ну, что тут говорить?..
— А это вопрос чего? Связей? Вот скажите, — настаивала Попова.
— Вот такие великие люди, как Захаров, Товстоногов, Волчек, Ефремов, Додин, Гончаров, Таиров, Станиславский… Всю жизнь строили один театр. Один! И боролись с проблемами внутри театра. Сейчас такое время, что можно человеку, который никакого отношения вообще к театру не имеет, дать три театра. И, к сожалению, пока это так. Руководство искусством — на периферии у московского начальства, — высказал свое мнение Певцов.
Говоря о Богомолове, он добавил.
— Если вспомнить этого человека с неправильной фамилией… У него же три творческих принципа — богохульство, мерзость и эпатаж. И, собственно говоря, на этом он только и вылез. Стал тем, что о нем кто-то говорит. То, что о нем пишет «Культура», знаете, все продается и все покупается. Телеграм-каналы, с кем-то можно договориться. Слушайте, можно набить полный зал на чудовищный спектакль, набить полный зал, если постараться. Так что, то, что там говорят или не говорят — время покажет, какой это спектакль и как на него будут ходить через 10 лет, — жестко сказал артист.
Певцов высказал свое мнение, что успех и востребованность Константина Богомолова связана с эпатажем и женитьбой на Ксении Собчак.
— Он получил все на блюдечке с голубой каемочкой после женитьбы, — высказался актер.
Дмитрий Певцов также добавил, что однажды ему предлагали работать с Богомоловым, но он отказался.
— Когда я увидел, что во главе проекта стоит Константин Богомолов, я сказал: «Нет, ребята… Простите, но я не могу даже стоять рядом с этим человеком в титрах». Пусть это будет гениальное кино и, может быть, огромные деньги, — обобщил Певцов.
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