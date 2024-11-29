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Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут в Мариуполь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Рейсы отправляются ежедневно с Центрального автовокзала Симферополя в 14:00 и 15:00. На автостанцию Мариуполя автобусы прибывают в 20:00 и 21:00», — говорится в сообщении.

В обратном направлении автобус будет отправляться каждый день в 6:50 и 7:50 и прибывать в крымскую столицу в 12:50 и 13:50.

В начала этого года автобусы в Мариуполь начали ежедневно отправляться из Ялты. По информации минтранса, маршрут проходит через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.

В октябре Крым и Запорожскую область соединил новый автобусный маршрут Джанкой — Мелитополь.

В начале ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в 2026 году министерством транспорта региона планируется запустить движение катеров на воздушных крыльях «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» для того, чтобы связать морским путем Ростов-на-Дону, Мариуполь, Керчь, Анапу и Ялту.