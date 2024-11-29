Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрут

«Рейсы отправляются ежедневно с Центрального автовокзала Симферополя в 14:00 и 15:00. На автостанцию Мариуполя автобусы прибывают в 20:00 и 21:00», — говорится в сообщении.
В обратном направлении автобус будет отправляться каждый день в 6:50 и 7:50 и прибывать в крымскую столицу в 12:50 и 13:50.
В начала этого года автобусы в Мариуполь начали ежедневно отправляться из Ялты. По информации минтранса, маршрут проходит через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.
В октябре Крым и Запорожскую область соединил новый автобусный маршрут Джанкой — Мелитополь.
В начале ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в 2026 году министерством транспорта региона планируется запустить движение катеров на воздушных крыльях «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» для того, чтобы связать морским путем Ростов-на-Дону, Мариуполь, Керчь, Анапу и Ялту.