Регулярное тестирование и информированность: как воронежцам обезопасить себя от ВИЧ

Никаких специфических симптомов ВИЧ не имеет. Пока баланс между воспроизводством иммунных клеток и их разрушением остается положительным, человек не ощущает болезнь. Однако на фоне ослабления иммунитета чаще возникают и более тяжело протекают любые инфекции — от ОРВИ до туберкулеза. Или, например, человек с хорошим иммунитетом не заболеет токсоплазмозом, даже если будет постоянно контактировать с животными — его источниками, так как вырабатывает антитела к возбудителю, которые его нейтрализуют. У ВИЧ-инфицированного такая защита не срабатывает. Именно симптомы подобных присоединившихся инфекций позволяют заподозрить нарушение иммунной системы, что можно подтвердить только лабораторным обследованием.