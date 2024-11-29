Регулярное тестирование и информированность: как воронежцам обезопасить себя от ВИЧ

Каждый год 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он призван привлечь внимание к заболеванию и поддержать живущих с ним людей. Попадая в организм, вирус постепенно разрушает его иммунную систему. Из-за чего человек становится беззащитным перед различными инфекциями. Несмотря на достижения медицины, ВИЧ остается глобальной проблемой здравоохранения. Борьба с ним требует постоянных усилий со стороны каждого человека.
Что такое ВИЧ и СПИД?
Вирус иммунодефицита человека — это вирус, который атакует иммунную систему, ослабляя способность организма бороться с инфекциями. Без лечения ВИЧ может привести к развитию СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита). Это крайняя стадия инфекции, при которой тело больше не может защищаться от болезней.
Никаких специфических симптомов ВИЧ не имеет. Пока баланс между воспроизводством иммунных клеток и их разрушением остается положительным, человек не ощущает болезнь. Однако на фоне ослабления иммунитета чаще возникают и более тяжело протекают любые инфекции — от ОРВИ до туберкулеза. Или, например, человек с хорошим иммунитетом не заболеет токсоплазмозом, даже если будет постоянно контактировать с животными — его источниками, так как вырабатывает антитела к возбудителю, которые его нейтрализуют. У ВИЧ-инфицированного такая защита не срабатывает. Именно симптомы подобных присоединившихся инфекций позволяют заподозрить нарушение иммунной системы, что можно подтвердить только лабораторным обследованием.
Какими способами передается ВИЧ?
Путей попадания вируса в организм всего три: половой, вертикальный (от инфицированной матери ребенку) и парентеральный (через повреждение кожи или слизистых). Чаще заражаются ВИЧ потребители инъекционных немедицинских наркотиков из-за того, что пользуются одним шприцем, иглой, общими емкостями для их изготовления.
Вертикальный путь передачи ВИЧ возможен от инфицированных женщин во время беременности, во время родов, а затем при грудном вскармливании. Если женщина выполняет все рекомендации врача, риск заражения ребенка можно снизить до 0−1%.
Передача возбудителя с донорской кровью исключается благодаря действенному контролю над состоянием здоровья доноров и высокочувствительным лабораторным исследованиям.
На какую терапию могут рассчитывать пациенты с иммунодефицитом?
Несмотря на то, что доступные антиретровирусные препараты позволяют людям с ВИЧ жить долго и полноценно, очень важно своевременно выявлять вирус и начинать терапию.
Всем пациентам с вирусом иммунодефицита, наблюдающимся в воронежском областном центре СПИД, лекарства выдаются бесплатно. Схем назначения антиретровирусных препаратов несколько, и они подбираются индивидуально в соответствии с клиническими рекомендациями и результатами обследования конкретного пациента. Длительность приема — пожизненно. Именно поэтому необходимо вставать на диспансерный учет и регулярно проходить осмотры и обследования, чтобы была возможность отслеживать побочные эффекты терапии и своевременно корректировать назначения.
Почему важно говорить о венерических заболеваниях?
Помимо ВИЧ, существует множество других венерических заболеваний, например, хламидиоз, сифилис, гонорея и герпес. Эти инфекции передаются половым путем и часто протекают бессимптомно. Если не лечить их, то могут развиться серьезные осложнения, включая бесплодие, поражение органов и повышение риска заражения ВИЧ.
— Одной из главных преград в борьбе с ВИЧ остается стигматизация и дискриминация таких больных. Это мешает многим людям обратиться за лечением, рассказать о своем статусе. Очень важно проявлять поддержку, сострадание и уважение к каждому человеку, независимо от его ВИЧ-статуса, — объясняют сотрудники Воронежского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики.
Как не допустить заражения ВИЧ?
Прежде всего, необходимо обезопасить свои сексуальные отношения. Постоянное использование презервативов значительно снижает риск передачи ВИЧ и других инфекций.
Также поможет регулярное тестирование. Важно проходить тестирование на ВИЧ и другие венерические заболевания, особенно если у вас был незащищенный секс или новые половые партнеры.
Профилактическое лечение. Препараты доконтактной профилактики могут значительно снизить риск заражения ВИЧ для людей, находящихся в группе риска.
Образование и информирование. Открытые разговоры о сексуальном здоровье, знание симптомов и путей передачи венерических заболеваний помогут защитить как себя, так и окружающих.
Материал подготовлен в рамках проведения информационно-коммуникационной кампании регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».