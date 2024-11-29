«Минские научные чтения» откроются 3 декабря

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. «Минские научные чтения — 2024» состоятся с 3 по 5 декабря в Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ), сообщили Sputnik организаторы.
Международная научно-техническая конференция пройдет уже в седьмой раз. Она организована БГТУ, а также представительством Россотрудничества в Беларуси. В этом году она посвящена повышению качества жизни и конкурентоспособности экономики.
Участники форума обсудят развитие единого образовательного пространства Союзного государства, союзные научно-технические программы, импортозамещение, IT-технологии и кибербезопасность, зеленую энергетику и другие темы.
Также в преддверии научных чтений организован конкурс инновационных проектов молодых ученых. В частности, принимаются заявки по таким направлениям как вторичные и возобновляемые ресурсы, проблемы достижение углеродной нейтральности и изменения климата, водородная энергетика. Итоги конкурса подведут в первый день конференции.
В прошлом году в конференции приняли участие ученые из Беларуси, России, Китая, Кубы, Зимбабве, Турции, Сирии, Монголии и Пакистана. Акцент был сделан на химических технологиях и нефтегазопереработке.