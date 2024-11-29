Крымчанам нужно успеть оплатить имущественный налог до 2 декабря

До 2 декабря россиянам нужно успеть оплатить налоги. Это касается налога на имущество, земельного и транспортного налогов. По данным пресс-службы УФНС России по Крыму, крымские налогоплательщики еще в сентябре получили больше 700 тысяч уведомлений, всего нужно оплатить больше 2,6 миллиарда рублей.
Уведомление от налоговой службы было отправлено по почте или же его можно найти в личном кабинете налогоплательщика физического лица. Если сумма налога меньше 300 рублей, то письмо от службы не придет. Либо же может действовать льгота. Оплатить долг можно как в личном кабинете на сайте ФНС, так и через сайт Госуслуг или же в мобильном банковском приложении. Это возможно либо с помощью qr-кода на налоговой квитанции, либо по УИН (уникальный идентификатор начисления, его можно найти в уведомлении о сумме начисленных налогов) или в разделе популярных платежей по ИНН плательщика налогов.
По данным банка РНКБ, который входит в группу ВТБ, с 1 июля пользователи оплатили налоги на сумму больше 1,3 миллиарда рублей (всего совершено больше 200 тысяч платежей). Из них только в ноябре было сделано больше 100 тысяч платежей на сумму больше 430 миллионов рублей. С начала года клиенты банка оплатили налоги на сумму более 2,3 млрд рублей, средний чек платежа в этом году — 8 437 рублей.
«Большинство пользователей предпочитают пользоваться банковскими услугами без визита в офис, в том числе и дистанционно оплачивать налоги, — говорит вице-президент — директор департамента розничного бизнеса банка Александр Козинкин. — В среднем в мобильном приложении РНКБ совершается почти 700 тысяч операций ежедневно — от переводов через СБП, до оплаты топлива на АЗС и покупки билетов на междугородние автобусные рейсы».
Напомним, в пресс-службе налоговой Крыма отмечают, что жители республики — одни из самых добросовестных налогоплательщиков. Так, в прошлом году Республика Крыма заняла первое место по ЮФО по уровню уплаты имущественных налогов (98,1%).