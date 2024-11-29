Крымчанам нужно успеть оплатить имущественный налог до 2 декабря

Уведомление от налоговой службы было отправлено по почте или же его можно найти в личном кабинете налогоплательщика физического лица. Если сумма налога меньше 300 рублей, то письмо от службы не придет. Либо же может действовать льгота. Оплатить долг можно как в личном кабинете на сайте ФНС, так и через сайт Госуслуг или же в мобильном банковском приложении. Это возможно либо с помощью qr-кода на налоговой квитанции, либо по УИН (уникальный идентификатор начисления, его можно найти в уведомлении о сумме начисленных налогов) или в разделе популярных платежей по ИНН плательщика налогов.