Разработана газотопливная система для скоростной заправки автомобилей

«На сегодняшний день мы совместно с партнерами успешно завершили испытания опытных аккумуляторов метана на автомобиле “Лада Веста” — в текущем варианте это два конформных адсорбера, установленных в багажном отделении. Параллельно ведется работа над заправочной станцией нового типа со сниженным энергопотреблением, которая позволит замкнуть полный цикл технологии и решить такие проблемы, как медленная заправка и снижение емкости бака из-за накопления примесей. Впереди еще много работы — адаптация решения под рынок, работа по сертификации и стандартизации. Здесь нам активно содействуют наши индустриальные партнеры, а также Минпромторг России», — заявил победитель четвертого сезона «Лидеров России», заместитель руководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН Илья Меньщиков.