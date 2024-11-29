Разработана газотопливная система для скоростной заправки автомобилей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Коллектив ученых и инженеров разработал систему аккумулирования природного газа метана и систему скоростной заправки для газомоторного транспорта. Автомобиль, снаряженный опытной системой, совершил пробег из Тольятти до Санкт-Петербурга и обратно, сообщает пресс-служба конкурса «Лидеры России».
«На сегодняшний день мы совместно с партнерами успешно завершили испытания опытных аккумуляторов метана на автомобиле “Лада Веста” — в текущем варианте это два конформных адсорбера, установленных в багажном отделении. Параллельно ведется работа над заправочной станцией нового типа со сниженным энергопотреблением, которая позволит замкнуть полный цикл технологии и решить такие проблемы, как медленная заправка и снижение емкости бака из-за накопления примесей. Впереди еще много работы — адаптация решения под рынок, работа по сертификации и стандартизации. Здесь нам активно содействуют наши индустриальные партнеры, а также Минпромторг России», — заявил победитель четвертого сезона «Лидеров России», заместитель руководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН Илья Меньщиков.
По словам ученого, использование природного газа для автотранспорта является значимым направлением, которому уделяется большое внимание со стороны правительства России и ведущих компаний энергетической отрасли. Технология аккумулирования природного газа на основе новых нанопористых адсорбентов востребована во всем мире, и у России есть шанс стать лидером в этом направлении.
«Адсорбционная технология позволяет работать при меньших давлениях, чем принято использовать для сжатия газа. Если баллоны со сжатым газом заполняются до 250 атмосфер, то благодаря адсорбционной технологии удается поместить в адсорбер эквивалентное количество газа при давлении 70−80 атмосфер. Это значительно повышает безопасность использования газомоторного транспортного средства. Адсорбционная система более безопасна, потому что до 90% метана находится в порах сорбента, которые блокируют резкий выход метана при разгерметизации», — рассказал ученый.
Также разработчики адаптируют технологию под создание систем мобильного газоснабжения и резервных хранилищ природного газа, чтобы создавать газовые энергосистемы там, где они необходимы потребителю.
«Технология не требует специальных термодинамических условий, а реализуется в общепромышленном интервале температур — от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Работает при пониженных давлениях — до 70 бар, в отличие от сжатого газа. При помощи аккумулирования природного газа выгоднее газифицировать малых потребителей на территориях, где нет трубопровода, а прокладывать его нецелесообразно. Мы разработали мобильный терминал, который можно заправить газом, погрузить на платформу и перевезти в место потребления», — добавил Меньщиков.
О конкурсе.
Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года президентской платформой «Россия — страна возможностей». По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.