Город — для молодых: Как в Ростове растут профессионалы и неравнодушные люди

— Особый интерес у молодых людей всей страны вызывает проект «Хакатон», который объединяет начинающих и успешных программистов. Если еще пять лет назад в нем участвовали около 150 человек, то в 2024 — уже больше тысячи, в том числе наши школьники и студенты. О том, насколько проект перспективен, говорит активное участие в нем крупных компаний — призовой фонд в этом году составил миллион рублей.