Город — для молодых: Как в Ростове растут профессионалы и неравнодушные люди

Остался месяц до конца 2024 года, ставшего юбилейным для Ростова-на-Дону, отметившего свое 275-летие. Донскую столицу по праву можно называть городом молодежи: здесь сосредоточено много вузов и колледжей, куда едут учиться ребята из самых разных регионов. И они, и местные юноши и девушки все чаще выбирают остаться в Ростове, потому что город с каждым годом все больше соответствует ожиданиям и требованиям молодых.
В серии интервью с заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Еленой Кожуховой мы уже обсудили строительство и ремонт школ и детских садов, десятки кружков и секций, где дети находят для себя интересные занятия, развитие спортивной инфраструктуры как залога здоровья ребят и профильную подготовку со школьной скамьи. А сегодня, в последней беседе из этого цикла, Елена Николаевна рассказала о том, что делается в сфере молодежной политики города — какое дело по душе находят ребята и какими полезными делами занимаются.
В РОСТОВЕ — ИНТЕРЕСНО.
В Ростов едут учиться и получать профессию не только жители нашего региона, но и многих других, поэтому он по праву считается молодежным городом. В донской столице живут более 295 тысяч молодых людей, и многие из них учатся в 20 высших и 39 профессиональных образовательных организациях.
Так, одним из главных направлений работы управления по молодежной политике Ростова стало развитие добровольчества. Ребятам важно не остаться в стороне, и они вместе помогают жителям родного города, пострадавших территорий приграничных регионов и бойцам СВО. На сегодня в городе насчитывается порядка 81 тысячи молодых волонтеров.
— Особый интерес у молодых людей всей страны вызывает проект «Хакатон», который объединяет начинающих и успешных программистов. Если еще пять лет назад в нем участвовали около 150 человек, то в 2024 — уже больше тысячи, в том числе наши школьники и студенты. О том, насколько проект перспективен, говорит активное участие в нем крупных компаний — призовой фонд в этом году составил миллион рублей.
ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ.
По словам Елены Николаевны, невозможно переоценить значимость работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Огромную роль в этом играют молодежное «Движение Первых», Юнармия. Также ребята с большим интересом включаются в работу поисковых и патриотических клубов, участвуют в военно-спортивных играх для детей и подростков.
— На сегодня важной для нас задачей является открытие первого молодежного многофункционального центра на территории города, где будет создано доступное пространство для развития навыков и компетенций молодых людей. Открыть этот ММЦ планируется в скором времени — в конце января 2025 года он должен принять нашу молодежь по улице Варфоломеева, 203.
СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМИ.
И, конечно, наша молодежь помимо участия в самых разных мероприятиях, стремится стать настоящими профессионалами своего дела.
— Они учатся в вузах и колледжах и нацелены получить качественные знания по профессии, занимаются прикладными исследованиями. Например, вместе с научными руководителями отвечают на запросы бизнеса, улучшая беспилотники, работая над новыми ультразвуковыми технологиями для медицинской диагностики, создают прочные и недорогие строительные материалы и многое другое. Именно этой неравнодушной молодежи и предстоит работать в новом Ростове-на-Дону.