Создан алгоритм для моделирования взаимодействия поездов с рельсами

Работу созданного алгоритма исследователи проверили в рамках расчетов, при помощи которых ученые просчитали движение двух четырехосных нефтебензиновых цистерн по короткому участку железнодорожного пути с балластным слоем. Эти расчеты показали, что нагрузки на балласт и земляное полотно были во много раз меньше, чем в системе колесо-рельс, что необходимо учитывать при моделировании движения поезда.