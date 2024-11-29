В столице РТ у автобусов № 70 с 1 декабря изменится схема движения

В столице Татарстана с 1 декабря автобусы № 70 начнут курсировать по новой схеме движения. Изменения в маршрут внесли из-за строительства Вознесенского тракта и по просьбе жителей города.
Теперь транспорт будет ездить от Чеховского рынка до ЖК «Весна». После маршрут проляжет по улице Иман, дороге-дублеру Вознесенского тракта, улицам Закиева и Юлиуса Фучика. Конечной остановкой станет станция метро «Проспект Победы», сообщает комитет по транспорту исполкома Казани.
В отличии от прошлой схемы движения автобусы теперь не будут проезжать участок дороги рядом с одним из торговых центров по адресу: пр. Победы, 141.
Напомним, в ноябре открылось движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта, ведущей от ул. Иман к ул. Академика Глушко. Первый участок Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы протяженностью 3,8 км открыли прошлой осенью. В этом году продолжаются работы на участке от проспекта Победы до трассы М7 протяженностью 8 км.