В столице РТ у автобусов № 70 с 1 декабря изменится схема движения

Напомним, в ноябре открылось движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта, ведущей от ул. Иман к ул. Академика Глушко. Первый участок Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы протяженностью 3,8 км открыли прошлой осенью. В этом году продолжаются работы на участке от проспекта Победы до трассы М7 протяженностью 8 км.