Средняя месячная температура воздуха в следующем месяце будет выше, чем обычно

В Башкирии начало зимы будет теплее, чем обычно. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
По данным метеорологов, средняя месячная температура воздуха в декабре ожидается на полтора градуса выше нормы, которая, в свою очередь, составляет −10,8°.
А вот месячное количество осадков, согласно предположениям синоптиков, будет около нормы — 30−50 миллиметров.
Напомним, на этих выходных жителей Башкирии ждет похолодание: столбики термометров упадут до −16 градусов.
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