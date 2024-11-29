В Омске полицейские задержали вандала, разбившего теплую остановку

Омские полицейские нашли мужчину, разбившего стекло теплой остановки на «КДЦ Кристалл». Им оказался 33-летний житель Кировского округа.
Омич сознался в содеянном и рассказал, что накануне он отмечал день рождения друга и был изрядно пьян. Действия мужчины записала камера видеонаблюдения.
На омича завели административное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Владелец оценил ущерб в 18 тыс. рублей.
Ранее мы писали, что неизвестный мужчина разгромил теплую остановку у омского «Кристалла».