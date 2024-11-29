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В Омске полицейские задержали вандала, разбившего теплую остановку

Омич испортил остановку, находясь в состоянии опьянения.

Источник: Комсомольская правда

Омские полицейские нашли мужчину, разбившего стекло теплой остановки на «КДЦ Кристалл». Им оказался 33-летний житель Кировского округа.

Омич сознался в содеянном и рассказал, что накануне он отмечал день рождения друга и был изрядно пьян. Действия мужчины записала камера видеонаблюдения.

На омича завели административное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Владелец оценил ущерб в 18 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что неизвестный мужчина разгромил теплую остановку у омского «Кристалла».