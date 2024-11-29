В Москве усилят контроль за соблюдением миграционного законодательства

«Во время экспериментального периода карта будет выдаваться иностранным гражданам и лицам без гражданства, достигшим 14-летнего возраста и обратившимся по вопросам их правового статуса в Многофункциональный миграционный центр. В их числе — трудовые мигранты, иностранцы, получающие разрешение на временное пребывание или вид на жительство, а также ряд других категорий иностранных граждан», — поясняется в сообщении.