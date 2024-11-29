В Москве усилят контроль за соблюдением миграционного законодательства

Так, в первую очередь сотрудники ГУ МВД по городу Москве будут проверять у мигрантов электронное удостоверение. Это именная пластиковая карта с электронным чипом и QR-кодом, на которую нанесена вся основная информация о держателе: фамилия, имя и отчество (при наличии отчества), дата рождения, пол, гражданство, образец подписи, серия, номер и дата окончания действия карты.
«Во время экспериментального периода карта будет выдаваться иностранным гражданам и лицам без гражданства, достигшим 14-летнего возраста и обратившимся по вопросам их правового статуса в Многофункциональный миграционный центр. В их числе — трудовые мигранты, иностранцы, получающие разрешение на временное пребывание или вид на жительство, а также ряд других категорий иностранных граждан», — поясняется в сообщении.
Как отметил начальник управления по вопросам миграции столичной полиции Дмитрий Сергиенко, новые технологии призваны оптимизировать работу полиции, повысить ее скорость и эффективность. «Теперь наши сотрудники смогут на месте определить, на законных ли основаниях находится на территории России гражданин другого государства. Полицейский быстро получит полную информацию о проверяемом человеке и примет соответствующее решение», — сказал он.
Сотрудники полиции смогут проверить данные об отсутствии или несвоевременном прохождении дактилоскопии и фотографирования, неоплаченном патенте, уклонении от оплаты административного штрафа и других правонарушениях. А если в системах МВД есть сведения о том, что иностранный гражданин находится в розыске или совершал нарушения, требующие его задержания, сотрудники полиции смогут оперативно принять необходимые меры.
Выборочное тестирование этого инструмента уже началось. Экспериментальный период позволит отладить работу системы до начала полномасштабного внедрения. Федеральный закон о возможности проведения такого эксперимента уже принят.