В Ялте удалось ликвидировать очередь в детские сады

В этом году в Ялте впервые за долгое время удалось полностью ликвидировать очередь в детские сады, о чем сообщили в городской администрации.
По поручению главы Крыма к 1 сентября в городе были созданы все необходимые условия, чтобы обеспечить доступность дошкольных учреждений для всех детей, ожидающих своей очереди. В настоящее время в детсадах Ялты воспитываются 4,5 тысячи детей.
Еще несколько лет назад проблема доступности детских садов была одной из самых острых в городе. В начале 2015 года в очереди стояло более полутора тысяч детей. Работа по ликвидации очереди ведется последние 10 лет. За это время в муниципальную возвращены здания бывших детсадов, которые в украинский период использовались не по назначению.
На этом работа не останавливается. В будущем город планирует реконструкцию детского сада на Пионерской и ремонт дошкольного учреждения на Красноармейской, 39. По госпрограмме намечен капремонт детского сада № 12 в Алупке.
Из городского бюджета ежегодно выделяются средства на текущие ремонтные работы в детских садах и школах региона. В этом году сумма составила более 100 миллионов рублей.