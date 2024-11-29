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В Ялте удалось ликвидировать очередь в детские сады

Впервые за долгое время в Ялте избавились от очереди в детские сады.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Ялте впервые за долгое время удалось полностью ликвидировать очередь в детские сады, о чем сообщили в городской администрации.

По поручению главы Крыма к 1 сентября в городе были созданы все необходимые условия, чтобы обеспечить доступность дошкольных учреждений для всех детей, ожидающих своей очереди. В настоящее время в детсадах Ялты воспитываются 4,5 тысячи детей.

Еще несколько лет назад проблема доступности детских садов была одной из самых острых в городе. В начале 2015 года в очереди стояло более полутора тысяч детей. Работа по ликвидации очереди ведется последние 10 лет. За это время в муниципальную возвращены здания бывших детсадов, которые в украинский период использовались не по назначению.

На этом работа не останавливается. В будущем город планирует реконструкцию детского сада на Пионерской и ремонт дошкольного учреждения на Красноармейской, 39. По госпрограмме намечен капремонт детского сада № 12 в Алупке.

Из городского бюджета ежегодно выделяются средства на текущие ремонтные работы в детских садах и школах региона. В этом году сумма составила более 100 миллионов рублей.