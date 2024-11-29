В Ялте удалось ликвидировать очередь в детские сады

Еще несколько лет назад проблема доступности детских садов была одной из самых острых в городе. В начале 2015 года в очереди стояло более полутора тысяч детей. Работа по ликвидации очереди ведется последние 10 лет. За это время в муниципальную возвращены здания бывших детсадов, которые в украинский период использовались не по назначению.