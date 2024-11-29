Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский треш-блогер Рыжуля был объявлен в розыск

Данные скандально известного своими выходками у стен Кремля молодого человека помещены в разыскную базу правоохранительных органов.

22-летний Кирилл Атаев, в сети известный как Рыжуля, снова попал в региональную информационную повестку. Его имя появилось в списке федерального розыска на сайте МВД.

Парень получил свою сомнительную популярность после ролика с полуголыми танцами на фоне стен Кремля. После начала уголовного преследования бежал в Армению, где также отличился непристойным поведением в общественных местах.

В распоряжении «Волгоградской правды.ру» оказалось решение суда по иску ФКУ ИК-12 УФСИН к Кириллу Атаеву об установлении в отношении него административного надзора, требования которого он, скорее всего, и не выполнил.

Молодой человек ранее отбывал наказание в воспитательной колонии и был переведен в колонию общего режима, всего — 4 года лишения свободы. Его осудили за тяжкое преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. После освобождения Атаеву был назначен 3-летний административный надзор, в том числе обязательная явка в органы внутренних дел по месту жительства 2 раза в месяц, запрет пребывания или фактического нахождения вне жилого или иного помещения с 22.00 до 06.00.