Волгоградский треш-блогер Рыжуля был объявлен в розыск

22-летний Кирилл Атаев, в сети известный как Рыжуля, снова попал в региональную информационную повестку. Его имя появилось в списке федерального розыска на сайте МВД.
Парень получил свою сомнительную популярность после ролика с полуголыми танцами на фоне стен Кремля. После начала уголовного преследования бежал в Армению, где также отличился непристойным поведением в общественных местах.
В распоряжении «Волгоградской правды.ру» оказалось решение суда по иску ФКУ ИК-12 УФСИН к Кириллу Атаеву об установлении в отношении него административного надзора, требования которого он, скорее всего, и не выполнил.
Молодой человек ранее отбывал наказание в воспитательной колонии и был переведен в колонию общего режима, всего — 4 года лишения свободы. Его осудили за тяжкое преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. После освобождения Атаеву был назначен 3-летний административный надзор, в том числе обязательная явка в органы внутренних дел по месту жительства 2 раза в месяц, запрет пребывания или фактического нахождения вне жилого или иного помещения с 22.00 до 06.00.