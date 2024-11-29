Волгоградский треш-блогер Рыжуля был объявлен в розыск

Молодой человек ранее отбывал наказание в воспитательной колонии и был переведен в колонию общего режима, всего — 4 года лишения свободы. Его осудили за тяжкое преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. После освобождения Атаеву был назначен 3-летний административный надзор, в том числе обязательная явка в органы внутренних дел по месту жительства 2 раза в месяц, запрет пребывания или фактического нахождения вне жилого или иного помещения с 22.00 до 06.00.