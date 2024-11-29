На Кубани разработают приложение для поиска ближайших укрытий

В Краснодаре насчитывается 191 официальное защитное сооружение, из которых 58 находятся в муниципальной собственности. Остальные числятся на федеральном балансе или в собственности предприятий.
Сейчас в городе проводят инвентаризацию всех объектов, завершить которую планируют к началу декабря. Специалисты определяют готовность сооружений, оценивают их содержание и состояние.
Согласно нормативам, укрытие должно быть оснащено системой фильтровентиляции, стабильным электроснабжением, а также обеспечено аптечкой. Внутри объекта предусмотрено 0,6 кв. м. на одного человека.
Как отметил Павел Иванов, город также располагает около 8 тыс. подвальных помещений. Такое количество подземных пространств позволяет укрыть все население Краснодара, численность которого составляет 1,3 млн человек.