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На Кубани разработают приложение для поиска ближайших укрытий

Департамент информационной политики Кубани разрабатывает мобильное приложение, которое позволит жителям региона находить ближайшие защитные сооружения. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления гражданской защиты администрации краевой столицы Павел Иванов в ходе пресс-тура по городскому укрытию 176 23.

Источник: Коммерсантъ

В Краснодаре насчитывается 191 официальное защитное сооружение, из которых 58 находятся в муниципальной собственности. Остальные числятся на федеральном балансе или в собственности предприятий.

Сейчас в городе проводят инвентаризацию всех объектов, завершить которую планируют к началу декабря. Специалисты определяют готовность сооружений, оценивают их содержание и состояние.

Согласно нормативам, укрытие должно быть оснащено системой фильтровентиляции, стабильным электроснабжением, а также обеспечено аптечкой. Внутри объекта предусмотрено 0,6 кв. м. на одного человека.

Как отметил Павел Иванов, город также располагает около 8 тыс. подвальных помещений. Такое количество подземных пространств позволяет укрыть все население Краснодара, численность которого составляет 1,3 млн человек.

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