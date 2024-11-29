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Обломки БПЛА повредили дома и сельский клуб в Ростовской области

Шесть домов, окна двухэтажки и сельский клуб пострадали от частей БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал в Telegram обновленные данные по ущербу после атаки и последующей ликвидации БПЛА. Напомним, прошедшей ночью в небе над регионом уничтожили 30 беспилотников.

Повреждения на земле зафиксировали в Тарасовском и Каменском районах. С утра муниципальные комиссии проводили подворовые обходы.

По информации врио главы региона, в слободе Дячкино Тарасовского района повреждения получили шесть домов и здание сельского клуба. В основном пострадало остекление.

Также были разбиты окна в шести квартирах двухэтажного многоквартирного дома в поселке Молодежном Каменского района. В хуторе Масаловка Каменского района повреждения получила кровля частного дома, в котором никто не проживает.

— После полного уточнения ущерба будут назначены единовременные выплаты, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Врио губернатора также обратился к жителям Дона с просьбой не подходить к обломкам беспилотников, так как техника может иметь элементы взрывных устройств. При обнаружении частей БПЛА следует сообщить в полицию или по номеру «112».

Добавим, также сейчас продолжается тушение в Каменском районе.