Обломки БПЛА повредили дома и сельский клуб в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал в Telegram обновленные данные по ущербу после атаки и последующей ликвидации БПЛА. Напомним, прошедшей ночью в небе над регионом уничтожили 30 беспилотников.
Повреждения на земле зафиксировали в Тарасовском и Каменском районах. С утра муниципальные комиссии проводили подворовые обходы.
По информации врио главы региона, в слободе Дячкино Тарасовского района повреждения получили шесть домов и здание сельского клуба. В основном пострадало остекление.
Также были разбиты окна в шести квартирах двухэтажного многоквартирного дома в поселке Молодежном Каменского района. В хуторе Масаловка Каменского района повреждения получила кровля частного дома, в котором никто не проживает.
— После полного уточнения ущерба будут назначены единовременные выплаты, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора также обратился к жителям Дона с просьбой не подходить к обломкам беспилотников, так как техника может иметь элементы взрывных устройств. При обнаружении частей БПЛА следует сообщить в полицию или по номеру «112».
Добавим, также сейчас продолжается тушение в Каменском районе.