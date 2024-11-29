Россияне объявили голодовку из-за сорванного круиза в Антарктиду

Корабль вышел из порта в Кейптауне 13 ноября и отправился в 20-дневный круиз. Согласно изначальному плану, он должен был дойти до Антарктиды и 3 декабря закончить свое путешествие в аргентинской Ушуайе. Однако через несколько дней после отправления капитан сообщил о поломке одного из двигателей, из-за чего судно не сможет зайти в Антарктику и направляется прямиком в Аргентину. ~Из обещанных 15 экскурсионных высадок пассажиры успели выйти на сушу лишь три раза, а главное — так и не доплыли до Антарктиды и пингвинов.~