Книги от музыкантов, которые стоит почитать

Книг о музыкантах — море, но артисты зачастую и сами выпускают литературные труды. В них они дают взгляд на жизнь музыкальной индустрии изнутри и позволяют глубже понять их творчество. Редактор «Рамблера» Сергей Сиразутдинов отобрал интересные автобиографии, исследования и художественные работы от разных исполнителей. Все произведения строго 18+.
«Как работает музыка». Дэвид Бирн.
Группа Talking Heads коренным образом повлияла на альтернативный рок. Глава этого квартета и сам по себе прекрасный музыкант Дэвид Бирн написал одну из лучших книг о музыке и автобиографий одновременно. С одной стороны, это большое исследование, что представляет собой пение и процесс звукоизвлечения в целом. С другой — Бирн рассказывает закулисные истории и придумки, связанные с Talking Heads. Фанаты коллектива и музыканты найдут для себя много полезного. К тому же книга очень легко читается за счёт ироничного стиля Дэвида.
«Из ничего: искусство создавать искусство». Рик Рубин.
Именитый продюсер, работавший с артистами уровня Dr. Dre и Linkin Park, написал книгу. Произведение наделало много шума в этом году и может быть интересно всем креативщикам. Читателя ждёт большой набор размышлений и практических советов от бородатого мастера. Рукопись буквально можно открывать в любом месте и наткнуться на интересную мысль. Единственный недостаток: Рубин временами будто бы выступает в роли претенциозного гуру.
«Рассказчик. Воспоминания барабанщика Nirvana и фронтмена Foo Fighters». Дэйв Грол.
Хорошая основа для биографического фильма от музыканта, который волею судеб стал участником одной великой и одной известной рок-группы. Рассказ получился довольно разрозненный, но увлекательный. Во многом это больше похоже на рассуждения успешного и уже остепенившегося человека, нежели на записки буйного рокера. Музыкант много рассказывает о семье, поиске спокойствия и психологических проблемах. В целом это качественный источник мотивации для молодых рокеров из пригорода, которые желают собирать стадионы. У Грола вышло — и вы сможете, наверное.
«Оззи. Автобиография без цензуры». Оззи Осборн.
Если вам не хватит — а вам не хватит — рокерского угара после прочтения предыдущей книги, то вы сполна найдёте его здесь. Возможно, главный фронтмен хеви-метала Оззи не стесняется в выражениях и делится откровенными подробностями своей тусовочной жизни. Воспринимать вредные советы «Принца тьмы» стоит не как руководство к действию, а как историю о человеке, который смог оттолкнуться от дна вредных привычек. Впрочем, читать все эти безумные истории ужасно любопытно.
«Пленка Полдень» Джима Моррисона Джим Моррисон в Германии, 1968 год.
Manfred Rehm/dpa/www.globallookpress.com.
Сборник стихотворений, зарисовок и прочих заумностей лидера одной из фундаментальных для поп-культуры групп — The Doors. Нельзя сказать, что «король ящериц» откроется перед вами с абсолютно новой стороны. Возможно, вы даже решите, что поэзия Джима не работает без музыки остальных участников коллектива. Однако в один момент вы обнаружите, что провалились в «Плёнку Полдень» и читаете стихотворение за стихотворением.
«Wu-Tang Clan. Путь Дао». RZA.
Лидер важной для хип-хопа группы Wu-Tang Clan Роберт Фитцджеральд Диггз, он же RZA, решил написать не простую автобиографию. Мастер боевых искусств и рэпер выдал целый философский трактат, в котором переплетаются разные учения и опыт самого Роберта. Подходит для любителей историй о простых ребятах из гетто, которые познали жизнь и стали проповедовать «пацанскую философию».
«Король и Шут. Между Купчино и Ржевкой». Александр «Балу» Балунов / «Король и Шут. Старая книга» Андрея Князева.
Бывший участник уже культовой группы Александр Балунов представил свой взгляд на историю панк-коллектива. В меру добрый, романтичный и субъективный. Особенно он придётся по вкусу тем, кто любит ранний период в истории «Короля и Шута». Очень легкая с точки зрения языка и биографически интересная работа.
«Старая книга» Андрея Князева — это сборник рисунков, иллюстраций и текстов песен. Особенно здорово, что издание выглядит выцветшим и повидавшим многое. Что не отражается на качестве самих красочных рисунков.
Обе книги — отличный подарок для фаната группы, который по каким-то причинам ещё не ознакомился с этими произведениями.
«Наизнанку. Личная история Pink Floyd». Ник Мейсон Ник Мейсон на презентации книги Pink Floyd Inside Out.
BRIGANI-ART/HEINRICH via www.ima/www.globallookpress.com.
Клавишнику одной из главных британских команд можно доверять. Он в целом пусть и ругался с другими участниками Pink Floyd, но сейчас контактирует с двумя непримиримыми полюсами: Роджером Уотерсом и Дэвидом Гилмором. Читать эту субъективную историю Pink Floyd можно даже тем, кто не относит себя к фанатам коллектива. Книга сдобрена отличным британским юмором и представляет вариацию на тему «что будет, если запереть безумно талантливых людей в одной комнате и разрешить делать любую музыку».
«Счастливый билет в ад». Евгения Огурцова.
Клавишница популярной на рубеже нулевых и десятых девичьей поп-рок-группы «Ранетки» Женя Огурцова написала что-то вроде автобиографии и наделала много шума. Сейчас уже вся эта пыль улеглась, а «Ранетки» из объекта культа для одних и ненависти для других стали достоянием эпохи. Именно те времена и описывает артистка. Получилась история о подростках, которые попали в злой мир шоу-бизнеса. Отделить вымысел от правды довольно трудно, поэтому всё действо остаётся на суд читателя.
Читать «Счастливый билет в ад» бывает трудновато из-за не самого изящного стиля автора. Тем не менее мы не удивимся, если через десять лет книга будет пользоваться ещё большим интересом у аудитории. Всё-таки тема музыкальной индустрии и её пороков всегда будоражит массы.
«Просто дети» и «Я пасу облака». Патти Смит.
Закончим самым прекрасным. Крестная мать панк-рока — ещё и большая писательница. «Просто дети» — это мемуары, которые больше похожи на сильный художественный роман. Отпечаток Нью-Йорка шестидесятых одновременно в его красивом и самом неприглядном виде. Этой работой Смит показывает, что умеет писать проникновенные тексты не только для песен.
В её библиографии есть и более наивная вещь. «Я пасу облака» — чистый эскапизм с воспоминаниями о детстве, когда трава зеленее, а деревья гигантские. Идеально подойдёт для чтения перед сном, когда хочется разгрузить свои мысли.
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