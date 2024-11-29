Книги от музыкантов, которые стоит почитать

Группа Talking Heads коренным образом повлияла на альтернативный рок. Глава этого квартета и сам по себе прекрасный музыкант Дэвид Бирн написал одну из лучших книг о музыке и автобиографий одновременно. С одной стороны, это большое исследование, что представляет собой пение и процесс звукоизвлечения в целом. С другой — Бирн рассказывает закулисные истории и придумки, связанные с Talking Heads. Фанаты коллектива и музыканты найдут для себя много полезного. К тому же книга очень легко читается за счёт ироничного стиля Дэвида.