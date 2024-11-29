В Воронеже открылся обновленный молодежный центр

В пятницу, 29 ноября, состоялось открытие молодежного центра Воронежа (переулок Ученический, 5). Пространство станет площадкой для развития и поддержки добровольчества, проектов «Движения первых», ресурсной базой для реализации молодежных проектов и инициатив. На мероприятии присутствовал руководитель управления молодежной политики области Сергей Афанасьев.
Капитальный ремонт помещения был проведен за счет средств, полученных после победы Воронежской области во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики Российской Федерации «Регион для молодых». Интерьер выполнен в фирменных цветах Росмолодежи.
В рамках открытия для гостей провели экскурсию по центру, познакомили с основными направлениями деятельности. Кроме того, присутствующие смогли оставить советы и пожелания для будущего поколения участников молодежного центра.
Молодежный центр в Воронеже стал пятым открытым за год в регионе. Ранее центры появились в Бобровском, Россошанском, Рамонском районах, а также в Нововоронеже. Как сообщал губернатор Александр Гусев, в предстоящем году молодежные центры появятся в Верхнехавском и Новоусманском районах.