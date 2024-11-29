В Воронеже открылся обновленный молодежный центр

Молодежный центр в Воронеже стал пятым открытым за год в регионе. Ранее центры появились в Бобровском, Россошанском, Рамонском районах, а также в Нововоронеже. Как сообщал губернатор Александр Гусев, в предстоящем году молодежные центры появятся в Верхнехавском и Новоусманском районах.