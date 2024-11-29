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Житель Иркутска не мог покинуть страну из-за штрафов на сумму более 520 тысяч

Он уклонялся от выплат и скрывал имущество.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Иркутска накопил 29 задолженностей по налогам и штрафам ГИБДД на общую сумму более 520 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на ГУФССП России по Иркутской области.

— 42-летний мужчина упорно уклонялся от выплаты долга. Скрывал от приставов свой автомобиль. В результате его ограничили в праве выезда из страны и объявили в розыск имущество, — уточнили в агентстве.

Он хотел встретить Новый год за границей, поэтому выбора не оставалось — пришлось платить. Вернул весь долг, оплатил исполнительский сбор в размере 45 тысяч рублей, а значит, мечта осуществиться — праздники он сможет провести в другой стране.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что покупка снегохода обернулась потерей крупной сумму для 43-летнего машиниста из Черемхово. Мужчина нашел подходящий товар нашел на одном из сайтов бесплатных объявлений.