В Самаре на нескольких улицах планируют отключить ХВС 4 и 5 декабря

В Самаре местных жителей предупредили о временном отключении холодного водоснабжения. Работы проведут 4 и 5 декабря, об этом сообщили в «РКС-Самара».
— 4 декабря специалисты планируют четырех задвижек. ХВС отключат с 10:00 4 декабря до 10:00 5 декабря по следующим адресам: ул. Братьев Коростелевых, 39−47, 76−100; ул. Ленинская, 100−116, 63−75 «Б»; ул. Льва Толстого, 77−109, 82−122; ул. Арцыбушевская, 3−27 «А», 4−34; пер. Тургенева, 1−27, 4; переулок Гончарова, 4−18, 3−5; ул. Некрасовская, 87−89, 90−94 Ж; ул. Садовая, 74−100, 83−117; ул. Красноармейская, 91, 93, 93А, — отметили сотрудники компании.
Кроме того, 5 декабря специалисты отключат воду с 10:00 до 20:00 на Опытной станции по садоводству, Котельной 2 КН, Волжском шоссе, 70, Демократической, 65; СДТ «Мачта-1».