«У вас я впервые влюбился!» Лидер группы «Руки Вверх!» рассказал, чем ему так дорога Пермь

В Пермь приехал лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков — на этот раз в качестве предпринимателя. В городе на Каме он открыл клуб-бар, стилизованный под заведение 1990-х годов. Такие бары в рамках франшизы уже открылись в 33 городах.
На открытии Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о городе на Каме, где он бывал во время гастролей, а также на одном из музыкальных конкурсов:
— В Перми я в первый раз влюбился. И увез отсюда девушку, сказал маме: «Это Марина, она поживет у нас». Мы до сих пор с Мариной дружим.
А еще, помню, к нам прицепились гопники на вокзале, когда мы приехали из Ижевска. Они были в одинаковых шапочках. Сказали нам: «Ну, давай посмотрим, что везем, коммерсанты?». Когда увидели, что у нас в сумках носки да трусы, развеселились. Один другому говорит: «Слышь? Первый раз такое вижу! Может, довезем их, куда им нужно?».
Так что Пермь для меня родной город, у меня с ним связано много воспоминаний!
Кроме того однажды в Перми с Сергеем Жуковым вышла географическая путаница. Он объяснял пермским журналистам, что приехал в Пермь из Крыма, а те поначалу решили, что из микрорайона Крым.
И еще лидеру группы «Руки Вверх!» запомнилось, как однажды их руководитель дал ему кружку с квасом, а там оказался портвейн. И он до сих пор думает, что были времена, когда из передвижных бочек в Перми под видом кваса продавали спиртное.