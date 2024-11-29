«У вас я впервые влюбился!» Лидер группы «Руки Вверх!» рассказал, чем ему так дорога Пермь

А еще, помню, к нам прицепились гопники на вокзале, когда мы приехали из Ижевска. Они были в одинаковых шапочках. Сказали нам: «Ну, давай посмотрим, что везем, коммерсанты?». Когда увидели, что у нас в сумках носки да трусы, развеселились. Один другому говорит: «Слышь? Первый раз такое вижу! Может, довезем их, куда им нужно?».