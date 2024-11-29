Трибьют «Любэ. 35. Всё опять начинается…» откроет песня в исполнении Сукачева

«Эта линия метро — наш вектор в годы становления. Мы по ней, как яблоки с одной ветки, одними вагонами ездили! Судьба так распорядилась, что поселила нас в одной остановке друг от друга. Видимо, чтобы мы не тратили время на передвижение в географически бескрайней Первопрестольной, а только сочиняли песни. Что мы и делали по мере дарования», — рассказал Шаганов.