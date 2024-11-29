Трибьют «Любэ. 35. Всё опять начинается…» откроет песня в исполнении Сукачева

Композиция «Станция Таганская» входит в первый альбом «Любэ» «Атас», вышедший в 1989 году. Эта песня стала образцовым хитом группы, который разительно отличался от музыки, привычной постперестроечной эстраде 1990-х. В «Станции Таганской» заметна залихватская манера, шарм и добрый юмор, которые в будущем станут визитной карточной «Любэ».
Гарик Сукачев поделился, что отлично помнит первые песни «Любэ» и знаком с солистом Николаем Расторгуевым больше 40 лет — они встретились еще до основания группы.
«Нашу версию песни “Станция Таганская” мы сделали немного хулиганской, но при этом стильной, модной, молодежной — с использованием ска, сайкобилли и серф, с элементами цыганского фольклора. Наслаждайтесь!» — рассказал Сукачев «Известиям».
В стихах песни, написанных поэтом Александром Шагановым, есть множество отсылок к фильму «Место встречи изменить нельзя», который в те годы был настоящим хитом кинематографа. Текст стал одой Таганке как символу связи поколений. Кроме того, станция «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро сыграла особую роль в становлении «Любэ».
«Эта линия метро — наш вектор в годы становления. Мы по ней, как яблоки с одной ветки, одними вагонами ездили! Судьба так распорядилась, что поселила нас в одной остановке друг от друга. Видимо, чтобы мы не тратили время на передвижение в географически бескрайней Первопрестольной, а только сочиняли песни. Что мы и делали по мере дарования», — рассказал Шаганов.
Трибьют «Любэ. 35. Всё опять начинается…» — переосмысление песен группы другими музыкантами в их фирменном стиле. Идея записать такой альбом появилась больше года назад, и в работе над ним приняли участие более 50 исполнителей и коллективов различных поколений и жанров.
Песни «Любэ» никогда не писались специально на злобу дня, но всегда приходились ко времени. Композиции отражают историю России и ее жизнь, изображая милые россиянам места и моменты, поэтому группе будут рады люди разного возраста и в любой обстановке, начиная от маленькой квартиры в хрущевке и заканчивая армейским подразделением. Хиты «Любэ», написанные композитором Игорем Матвиенко, Александром Шагановым и поэтом Михаилом Андреевым, стали действительно народными.
В октябре в Москве прошла первая репетиция в костюмах этно-оперы «Князь Владимир», в которой Расторгуев исполнит роль воеводы Федора — учителя и наставника Владимира. Кроме того, в опере прозвучит песня «Любэ» «Выйду ночью в поле с конем», которую на исландском языке споет хор.