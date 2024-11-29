Выйдет альбом с песнями Чета Бейкера в исполнении современных музыкантов

В лонгплей войдут 15 композиций от Мэтта Малтиза, Puma Blue, Dodie, mxmtoon, Матильды Манн, Джоэла Калпеппера и других музыкантов, работающих в жанрах R&B, поп, соул и джаз. Выход студийника намечен на 11 апреля 2025-го.