Олбани
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выйдет альбом с песнями Чета Бейкера в исполнении современных музыкантов

Лейбл Decca Records анонсировал пластинку Chet Baker Re: Imagined. В ней артисты разных жанров переосмыслят треки влиятельного джазового трубача и певца Чета Бейкера. Релиз посвящен 70-летию дебютного вокального альбома исполнителя Chet Baker Sings.

Источник: Звук

Лейбл Decca Records анонсировал пластинку Chet Baker Re: Imagined. В ней артисты разных жанров переосмыслят треки влиятельного джазового трубача и певца Чета Бейкера. Релиз посвящен 70-летию дебютного вокального альбома исполнителя Chet Baker Sings.

В лонгплей войдут 15 композиций от Мэтта Малтиза, Puma Blue, Dodie, mxmtoon, Матильды Манн, Джоэла Калпеппера и других музыкантов, работающих в жанрах R&B, поп, соул и джаз. Выход студийника намечен на 11 апреля 2025-го.

Ранее ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. выступила с кавером на трек Бейкера Let’s Get Lost (1955).