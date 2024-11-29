«Хотим развеять домыслы»: Семья пропавшей в Дагестане студентки из Ростова подверглась нападкам

— Обвиняют в хайпе и в том, что мы зарабатываем на этом. Неизвестные анонимы пишут об этом в личку и нам, и администратору канала. Хочу еще раз развеять домыслы и подчеркнуть: наша семья никогда не открывала сбор и не призывала помочь материально. Мы в этом не нуждаемся и не несем никаких финансовых трат на поиски дочери.