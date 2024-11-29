«Хотим развеять домыслы»: Семья пропавшей в Дагестане студентки из Ростова подверглась нападкам

Уже почти 10 месяцев ростовчане Диана и Николай Цомартовы живут в режиме ожидания. 10 февраля этого года их старшая дочь в составе сборной выступала на соревнованиях по тайскому боксу.
Состязание проходило в Каспийске. После боя 22-летняя Анна пошла к морю. Девушка хотела просто подышать воздухом. Но в гостиницу так и не вернулась. Известно, что студентка РЮИ МВД бродила вдоль моря и дошла до территории ведомственной здравницы. На пирсе санатория девушка находилась минут сорок. Это зафиксировали камеры. Вот только что случилось потом сейчас выясняют следователи, родные ростовчанки и волонтеры.
Спортсменка попала на закрытую территорию, пробравшись через брешь в заборе. Фото: из архива семьи.
ПОДДЕРЖИВАЮТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
С самого начала ее исчезновения родители активно освещали поиски в телеграм-канале, который создали практически сразу. Через него семья обращалась к людям из других городов и даже стран с просьбой распространять ориентировки с информацией о дочери. Ситуации, в которой оказалась семья Цомартовых, сочувствуют многие. Так, на телеграм-канал о розыске Ани подписаны уже 25 тысяч человек.
За эти почти 10 месяцев поисков родители Анны прошли через многое. Но, самое главное, добились того, чтобы материал уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», передали в Москву, в центральный аппарат СК РФ.
Несмотря на то, что Диану и Николая поддерживают очень много людей, есть у ростовчан и недоброжелатели.
Анна — старший ребенок в семье. Фото: из архива семьи.
«ОБВИНЯЮТ В ХАЙПЕ».
По словам Николая, их семью обвинили в том, что они наживаются на телеграм-канале.
— Обвиняют в хайпе и в том, что мы зарабатываем на этом. Неизвестные анонимы пишут об этом в личку и нам, и администратору канала. Хочу еще раз развеять домыслы и подчеркнуть: наша семья никогда не открывала сбор и не призывала помочь материально. Мы в этом не нуждаемся и не несем никаких финансовых трат на поиски дочери.
По его словам, сейчас по делу Анны проводят сложные экспертизы. Одна из них поможет установить, кто изображен на фотографии из ОАЭ.
Снимок, напомним, сделали в метро в Дубае. На нем — девушка, очень похожая на ростовчанку. Сейчас эксперты устанавливают подлинность фото и степень схожести незнакомки из метро и спортсменки из Ростова.
В последний раз Анну видели на территории санатория. Фото: из архива семьи.
Несмотря на то, что все эти месяцы об Анне нет новостей, родители не теряют надежду.
— Мы верим, что все будет хорошо, — сказал Николай.