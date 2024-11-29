Крымский мост сейчас — актуальные данные

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — сказано в сообщении.
Керченский мост — стратегический объект. И досмотр перед въездом — обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив сейчас разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн.
Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность дороги составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту — с часа ночи до семи утра. Самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.