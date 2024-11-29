Теперь в Беларуси сортировка мусора обязательна для всех. А для несогласных — штраф

О том, что это значит для населения, рассказал начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами госучреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Алексей Пискун на пресс-конференции в Минске в пятницу.
Документ, который устанавливает четкие правила сбора коммунальных отходов, называется Технический кодекс установившейся практики обращения с коммунальными отходами («Охрана окружающей среды и природопользование. Технические требования к обращению с коммунальными отходами»).
Какие отходы мы все должны сортировать?
- Бумагу и картон,
- стекло,
- пластмассу,
- металл,
- древесину,
- изношенные шины,
- отходы растительности (листва, трава, ветки, бревна),
- крупногабаритные отходы (мебель и прочее),
- строительные отходы (отходы ремонта),
- отходы электрического и электронного оборудования,
- отработанные автомобильные масла,
- ртутьсодержащие отходы,
- элементы питания (батарейки),
- лекарства.
Какие будут контейнеры и для чего?
Предусмотрены два основных варианта организации системы сбора и вывоза отходов.
Первый вариант: устанавливают один контейнер для смешанных вторресурсов (можно бросать отходы стекла, пластика, металла) и один контейнер для обычного мусора (черный, серый контейнер ТКО). Эти контейнеры вывозятся отдельно!
Второй вариант: устанавливаются три отдельных контейнера для отходов пластика, стекла, бумаги и один черный для смешанного мусора (ТКО).
Закрепим:
- черный (серый) — для смешанных коммунальных отходов (ТКО);
- желтый, зеленый, синий, металлик (промаркированный цветной наклейкой) — для сбора смешанных вторичных материальных ресурсов (ВМР);
- синий контейнер — для стекла;
- зеленый контейнер — для бумаги и картона;
- желтый контейнер — для изделий из пластмассы.
Все контейнеры маркируют, указывают виды и наименование отходов, которые в них собираются.
Какая система сбора и вывоза отходов будет организована в конкретном населенном пункте, решают местные власти.
Пискун подчеркнул, что каждый контейнер должен вывозиться отдельно, смешивать содержимое контейнеров в одном мусоровозе не допускается.
На вопрос, не отразятся ли новые правила на кошельках белорусов, Пискун заверил: со вступлением новых правил в силу тарифы на сбор и утилизацию мусора не вырастут.
А если приехал один мусоровоз и вывез все вместе? Жалуйтесь!
Что можно сделать, если вы заметили, что мусоровоз загружает вместе отсортированное вторсырье и смешанный мусор или смешивает в кузове отходы пластика, стекла, бумаги и картона из раздельных контейнеров?
Еще можно сделать замечание водителю и пригрозить сообщить о нарушении его начальству. А если он не понял, можно обратиться в организацию, занимающуюся вывозом отходов из вашего двора. Ее контакты должны быть указаны на мусоровозе и контейнерной площадке.
Подытожим. Если в вашем дворе стоят 4 контейнера для сбора разных видов отходов, то вывозить их должны четыре машины по разным графикам. Если один для сбора ВМР (желтый) и один для сбора твердых коммунальных отходов (черный), то приезжать должны две машины.
Кто обязан сортировать отходы?
Если в вашем дворе созданы условия для раздельного сбора мусора: стоят контейнеры для вторресурсов, вы обязаны свой мусор сортировать, сказал Пискун. Эта обязанность для физлиц прописана в законе «Об обращении с отходами» (п. 7 ст. 19).
«Физические лица обязаны обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам в соответствии с условиями, созданными для этого организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, либо юридическими лицами, осуществляющими удаление отходов потребления».
Что будет, если не сортировать?
Можно получить штраф в размере до 30 базовых величин (в этом году до 1200 рублей, с января 2025 — до 1260 рублей). Это прописано в статье 16.44 КоАП Беларуси.
Какие бывают отходы (кроме тех, что в мусорном ведре), и что с ними делать конкретно? Отходы растительности Это опавшая на вашем земельном участке листва, сорванная либо скошенная трава, обрезки ветвей, кустов.
При этом, части стволов спиленных или срубленных деревьев к отходам растительности не относятся, предупредил Пискун.
Куда домовладельцу девать отходы растительности, чтоб не проштрафиться?
Их можно утилизировать двумя способами:
— компостировать;
— вывозить в рамках отдельной услуги. Для надо заключить договор с юрлицами, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, или организациями, вывозящими отходами.
Выбрасывать растительные отходы в контейнеры для вторичных ресурсов запрещено.
А что с многоквартирными домами?
Этим вопросом обычно занимается ЖЭС или товарищество собственников.
Строительные отходы
Что к ним относится? Материалы, скапливающиеся после ремонта в квартирах: отделочные материалы, оконные рамы, остатки старого линолеума, ламината, старые умывальники, карнизы, плинтусы
Как утилизировать эти отходы? Можно оставить на специальных площадках для сбора крупногабаритных отходов. Иногда для их сбора устанавливают отдельные бункеры.
Туда же можно складывать отходы древесины и мебели (обрезки досок, фанера, дсп), мебель и ее части из дерева или дсп, деревянные оконные рамы, двери, полы, части стволов спиленных деревьев, корни и пни. И сюда же можно складировать старые шины.
Отработанные масла следует оставлять на СТО, в автосервисе, где их меняли или на специальных площадках в гаражных кооперативах.
Если вы не знаете, где находится ближайшее разрешенное место для таких отходов, обратитесь в местный ЖЭС или уточните в службе 115.
Пискун обратил внимание, что к строительным отходам от ремонта не относятся отходы, которые образуются при строительстве зданий, их реконструкции, модернизации, сносе, перепланировке и переустройству. Это остатки бетонных перекрытий, стеновые блоки, балки, остатки фундамента, застывший раствор, бой кирпича. Такие отходы запрещено сваливать на площадках для крупногабаритных отходов. Для их вывоза нужно заказывать отдельную услугу.
Жителям новостроек в течение трех лет с даты ввода дома в эксплуатацию для вывоза строительных отходов нужно заключать отдельные договоры. Заключить такой договор может как сам собственник отходов (жилец), так и товарищество собственников.
Отходы лекарств
Таблетки, пилюли, капсулы, свечи, мази, кремы, порошки в упаковке и другие отходы лекарственных средств, за исключением жидких лекарственных форм выбрасывайте в специальные контейнеры.
Где их искать? В аптеках, больницах, поликлиниках, амбулаториях и других организациях. Можно также передать их работникам этих медорганизаций. Карта пунктов приема отходов лекарств есть на сайте цель99.бел.
Как утилизировать медицинские электроприборы? В контейнеры для мелкой бытовой техники, установленные в торговых центрах и местах продаж. Также электроприборы можно сдать в пункты приема вторсырья.
Как утилизировать ртутные градусники? Сдать целый ртутный градусник можно в аптеки 1-й категории, больницы, поликлиники, амбулатории и другие медорганизации, оказывающие медицинские услуги. Передать термометр нужно работнику учреждения.
ВМР можно сдать в пункты сбора. Где-то даже за деньги.
Еще все перерабатываемые в Беларуси отходы можно сдать (в некоторых случаях за деньги) в специальные пункты приема. Их в стране сегодня более 1,6 тысяч. Все они имеют разных собственников и принимают разные виды вторсырья.
Некоторые специализируются только на старой бытовой технике, некоторые заготавливают стеклобой, макулатуру, пластиковые отходы. Отдельные пункты принимают старые шины и отработанные автомасла.
Цены на конкретные виды вторсырья определяют собственники приемно-заготовительных пунктов.
Где найти ближайший пункт? На информационном ресурсе цель99.бел. Поиск ведется как по населенному пункту, так и по видам принимаемых отходов. Также на сайте есть наименование собственника пункта, его контактные телефоны, режим работы.