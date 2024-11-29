Без осадков и от −2°С до +5°С будет в Беларуси 30 ноября

Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман, гололед, по востоку на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер неустойчивый слабый.



Температура воздуха ночью составит минус 2, плюс 3, днем — от 0 до плюс 5 градусов.



По данным Белгидромета, в Витебске, Гомеле, Минске, Могилеве ночью прогнозируется от минус 1 до плюс 1 градуса, в Бресте — 1−3 выше нуля, в Гродно — 0, плюс 2 градуса. Днем в Витебске, Гомеле и Могилеве будет от 0 до 2, в Минске — 1−3, в Бресте и Гродно — 2−4 градуса выше нуля. Вероятность осадков — 5−10%.