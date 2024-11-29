Метели ожидаются в Иркутской области на выходных

Зима все ближе подкрадывается к жителям Иркутской области. Так в предстоящие выходные ожидаются морозы до −33 градусов. Подробный прогноз КП-Иркутск дали в Иркутском Гидрометцентре.
— 30 ноября в регионе пройдет снег, ветер 5−10 м/с, днём порывы 15−20 м/с, метели. Ночью шкала термометра опустится до −8…-13, при прояснении −18…23. Днем потеплеет лишь до −2…-7, при облачной погоде −12…-17, в северных районах ночью −28…-33, днём −17…-22, — уточнили синоптики.
В Иркутске, кстати, обещают снег и −3…-5 градусов, ночью похолодает до −8…-10. В пригородной зоне сильный ветер — 15−18 м/с.
Первый зимний день тоже обещает быть морозным. Ночью будет −23…-28, при облачной погоде −15…-20, в северных и верхнеленских районах при прояснении −33…-38. Днём −12…-17, местами −22…-27.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 25-летний несостоявшийся бизнесмен из Иркутска ответит в суде за мошенничество с социальным контрактом.