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Метели ожидаются в Иркутской области на выходных

В некоторых районах похолодает до −33 градусов.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Зима все ближе подкрадывается к жителям Иркутской области. Так в предстоящие выходные ожидаются морозы до −33 градусов. Подробный прогноз КП-Иркутск дали в Иркутском Гидрометцентре.

— 30 ноября в регионе пройдет снег, ветер 5−10 м/с, днём порывы 15−20 м/с, метели. Ночью шкала термометра опустится до −8…-13, при прояснении −18…23. Днем потеплеет лишь до −2…-7, при облачной погоде −12…-17, в северных районах ночью −28…-33, днём −17…-22, — уточнили синоптики.

В Иркутске, кстати, обещают снег и −3…-5 градусов, ночью похолодает до −8…-10. В пригородной зоне сильный ветер — 15−18 м/с.

Первый зимний день тоже обещает быть морозным. Ночью будет −23…-28, при облачной погоде −15…-20, в северных и верхнеленских районах при прояснении −33…-38. Днём −12…-17, местами −22…-27.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 25-летний несостоявшийся бизнесмен из Иркутска ответит в суде за мошенничество с социальным контрактом.