Штраф или тариф — все равно платить: мэрия объявляет войну снегу в казанских дворах

«Когда вы принимаете решение, что будете делать у себя на кухне — какими тряпками мыть полы, какими моющими средствами оттирать плиту, какие обои клеить, если затеяли ремонт, вы же не пойдете в муниципалитет задавать вопрос — на что мне рассчитывать? Сколько мне и по какой цене покупать? Ровно тоже самое — придомовая территория. Это собственность гражданина, он обязан обеспечить ее содержание. Вам в голову ведь не придет интересоваться у меня, сколько вы должны потратить, чтобы содержать собственную квартиру в порядке? Так или не так?», — поинтересовался в свою очередь Гиниятуллин.