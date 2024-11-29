В ТиНАО планируется построить 12 образовательных комплексов

В пяти районах ТиНАО продолжается строительство и проектирование школ и детских садов в составе образовательных комплексов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новые школы и детские сады в составе образовательных комплексов возводят и проектируют в районах Филимонковский, Внуково, Коммунарка, Щербинка и Троицк. Проекты реализуют инвесторы на территории жилых комплексов. В результате в ТиНАО появится свыше 16 тысяч мест для учеников и воспитанников. 12 образовательных комплексов планируется достроить до 2027 года. Они будут переданы городу», — сообщил Владимир Ефимов.
В образовательных учреждениях создадут условия не только для учебной, но и для научно-исследовательской деятельности. Здесь обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты с современным оборудованием, лабораторно-исследовательские комплексы и мастерские, медиатеки, медицинские кабинеты, залы для занятий физкультурой и гимнастикой, а также пространства для проведения различных мероприятий.
«В детских садах будут оборудованы спальные и игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки отдельно для каждой из групп, а также теневые навесы. Согласно проектам, строители обустроят просторные групповые ячейки, установят окна с увеличенной площадью остекления и сделают удобные выходы на улицу», — отметил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
В зданиях установят системы видеонаблюдения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Помимо этого, в школах и детских садах разместят посты охраны с тревожной кнопкой и средствами досмотра.
Во всех образовательных комплексах создадут доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.
По словам председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) Антона Слободчикова, в настоящее время в ТиНАО на стадии строительства находится шесть образовательных комплексов, состоящих из школ и детских садов. Суммарная площадь этих зданий составляет около 150 тысяч квадратных метров. Инспекторы Мосгосстройнадзора проверяют объекты на всех этапах, оценивая ход работ и качество применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации.
Согласно поручению Сергея Собянина, развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе. Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ТиНАО с 2012 года построили 164 образовательных учреждения.