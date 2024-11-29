В ТиНАО планируется построить 12 образовательных комплексов

В образовательных учреждениях создадут условия не только для учебной, но и для научно-исследовательской деятельности. Здесь обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты с современным оборудованием, лабораторно-исследовательские комплексы и мастерские, медиатеки, медицинские кабинеты, залы для занятий физкультурой и гимнастикой, а также пространства для проведения различных мероприятий.