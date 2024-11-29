На стадионе в Ростове оценили ущерб, нанесенный тренером ФК «Спартак»

Поврежденный элемент, который во время футбольного матча «Ростов» — «Спартак» сломал главный тренер москвичей Деян Станкович, оценивается примерно в 66−70 тысяч рублей. Об этом изданию «Матч ТВ» сообщил директор стадиона «Ростов Арена» Геннадий Попов.
По словам Геннадия Попова, после инцидента все быстро заменили, так как на складе был запасной элемент, похожий на оргстекло. Решение о возмещении ущерба будут принимать после обсуждения в контрольно-дисциплинарном комитете.
— Это же футбол, страсти накалились. Уверен, у тренера не было желания специально сломать. Претензий нет, — сказал Геннадий Попов.
Напомним, 27 ноября футболисты ФК «Ростов» на своем поле обыграли «Спартак» в ответном матче четвертьфинала Кубка России. Эта встреча завершилась со счетом 1:2. Во втором тайме Деян Станкович ударил по боковой стенке скамейки и разбил ее. После матча тренер извинился и заявил, что готов возместить ущерб.