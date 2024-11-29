Мэр Казани — родителям детей с ОВЗ: «Я обещаю, что вы никогда не будете наедине со своими проблемами»

«Мы будем не только рассказывать, но и помогать. Вы знаете, красота и зрелость города заключается не в количестве парков и скверов, красивых фасадов, а в том, как мы относимся к особенным людям, какое внимание уделяется им в инфраструктуре, в учреждениях, а самое главное — в сердцах людей. Наша задача была объединиться и вести эту работу. Я рад, что мы эту дорогу проходим. Уверен, что мы будем каждую неделю, каждый месяц и год что-то новое внедрять. И я вам обещаю, что вы никогда не будете один на один со своими проблемами», — заключил Ильсур Метшин.