Мэр Казани — родителям детей с ОВЗ: «Я обещаю, что вы никогда не будете наедине со своими проблемами»

Открывая встречу, мэр Ильсур Метшин отметил, что проект «Добрая Казань», стартовавший почти 10 лет назад, стал объединяющим домом для всего города. Все началось с благотворительной ярмарки учеников школы № 19 — их инициативу масштабировали на всю столицу РТ, теперь такие ярмарки ежегодно проводятся во всех общеобразовательных учреждениях. «Говорят, любая дорога — самая дальняя, большая, длинная — начинается с первого шага. Вот для нас, наверное, первый шаг был тогда и начался он с детей. Очень важно, что ребята растут неравнодушными, понимая, что их помощь кому-то нужна. Я рад, что проект “Добрая Казань” живет, набрал высоту, а люди объединяются не только за столом, но и вокруг различных проблем», — обратился мэр к присутствующим.
Ильсур Метшин добавил, что в 2016 году только 35 детей с ограниченными возможностями здоровья обучались в школах Казани — к этому году цифра выросла до 2,5 тысячи. «Разница существенна. Для нас это очень важно. Еще важнее, чтобы дети социализировались, попадали в специальные школы, в обустроенные классы. В 2018 году у нас было 50 таких классов, а сейчас 757. Мы будем продолжать эту работу», — обратил внимание градоначальник.
Тему образования поддержала Альбина Нафигова — мама подростка с высокофункциональным аутизмом. Она отметила, что многое в системе образования и досуга не вмещается в понимание «доступной среды» для детей с расстройством аутистического спектра: таким ребятам нужны не пандусы, тактильные дорожки или тифлокомментирование, а специальные методики обучения, которые есть не во всех школах. Альбина Нафигова предложила проводить детям с РАС занятия в формате коммуникативного круга — такие встречи помогают ребятам адаптироваться в группе, снизить тревожность, самоорганизовать себя и начать общаться со сверстниками. «Мы поняли, что в школах детей учат русскому языку с правилами и с диктантами, разговорной речи не хватает, а потребность очень велика. Главные родительские запросы — не только формирование самостоятельности, но и коммуникации», — отметила участница встречи.
Ильсур Метшин согласился с предложением: «Безусловно, все эти годы мы наращивали свои компетенции, узнали, что нужны тьюторы, начали их обучать, ведь для работы с особенными детьми требуются специальные знания и программы».
С просьбой оснастить музыкальный класс благотворительной организации «Альпари» обратилась семья Хуторновых-Сахабутдиновых, которая воспитывает ребенка с аутизмом. Именно из-за диагноза родители обратились в фонд «Альпари» и сами стали активными волонтерами. Виктор Хуторнов, будучи профессиональным музыкантом, открыл кружок и начал обучать подопечных фонда игре на гитаре. Семья обратилась к мэру с просьбой помочь в закупке музыкальных инструментов — глава города поддержал инициативу и пообещал обеспечить класс всем необходимым для занятий.
В семье Григорьевых 22 года назад родился сын с ДЦП, сейчас он учится на юридическом факультете ТИСБИ, занимается бочче — в прошлом году взял серебро на республиканском чемпионате. Понимая нужды особенного ребенка, семья начала создавать специальные кресла, которые облегчают уход за детьми с ДЦП. Так возникло производство «ОРТОТЕХНО», о котором знают во многих городах России. Ильсур Метшин высоко оценил инициативу и обещал помочь с поддержкой, в том числе рекламной.
Реабилитационный центр «Изумрудный город» был основан в 2017 году благодаря усилиям многодетной семьи Клинцовых, воспитывающей сына с ОВЗ. Руководитель пространства, Наталья Клинцова, рассказала, что центр, расположенный в доме № 142 на пр. Победы, специализируется на реабилитации детей с патологией опорно-двигательного аппарата, неврологическими и психоневрологическими заболеваниями. Семья своими силами отремонтировала здание, закупила оборудование и привлекла специалистов, в том числе из других регионов РФ и из других стран. За семь лет организация привлекла в город инвестиции на более чем 20 млн рублей, а бесплатные занятия ежегодно посещали около 60−70 детей. Для развития «Изумрудного города» семья Клинцовых попросила мэра помочь найти эксперта для разработки технической документации на оборудование. Как отметила Наталья Клинцова, специалист мог бы подсказать, например, что разрешено сделать.
«Мы будем не только рассказывать, но и помогать. Вы знаете, красота и зрелость города заключается не в количестве парков и скверов, красивых фасадов, а в том, как мы относимся к особенным людям, какое внимание уделяется им в инфраструктуре, в учреждениях, а самое главное — в сердцах людей. Наша задача была объединиться и вести эту работу. Я рад, что мы эту дорогу проходим. Уверен, что мы будем каждую неделю, каждый месяц и год что-то новое внедрять. И я вам обещаю, что вы никогда не будете один на один со своими проблемами», — заключил Ильсур Метшин.
Басира Агазаде.