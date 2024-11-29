Самолеты из Пулково после пятилетнего перерыва снова начнут летать в Хайнань

Петербург и Хайнань после пятилетнего перерыва свяжут прямые авиарейсы. Самолеты между этими двумя точками на карте планируют запустить в конце января — начале февраля 2025 года. Кстати, железные птицы перестали летать из Пулково на этот китайский остров в 2020 году из-за пандемии. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад».
— На остров Хайнань преимущественно летят за пляжным отдыхом. Он является востребованным туристическим направлением. К тому же у них развиты санатории, поэтому популярен и медицинский туризм, — рассказала директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.
Сейчас предварительно согласован запуск двух рейсов в неделю. Их будут выполнять как отечественные, так и зарубежные авиакомпании. Самолеты из Пулково будут летать как в аэропорт Хайкоу Мэйлань, который находится на севере острова, так и в Санья Феникс на юге.