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Самолеты из Пулково после пятилетнего перерыва снова начнут летать в Хайнань

В Пулково возобновят прямое авиасообщение с островом Хайнань.

Источник: Комсомольская правда

Петербург и Хайнань после пятилетнего перерыва свяжут прямые авиарейсы. Самолеты между этими двумя точками на карте планируют запустить в конце января — начале февраля 2025 года. Кстати, железные птицы перестали летать из Пулково на этот китайский остров в 2020 году из-за пандемии. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад».

— На остров Хайнань преимущественно летят за пляжным отдыхом. Он является востребованным туристическим направлением. К тому же у них развиты санатории, поэтому популярен и медицинский туризм, — рассказала директор по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.

Сейчас предварительно согласован запуск двух рейсов в неделю. Их будут выполнять как отечественные, так и зарубежные авиакомпании. Самолеты из Пулково будут летать как в аэропорт Хайкоу Мэйлань, который находится на севере острова, так и в Санья Феникс на юге.