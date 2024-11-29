Самолеты из Пулково после пятилетнего перерыва снова начнут летать в Хайнань

Сейчас предварительно согласован запуск двух рейсов в неделю. Их будут выполнять как отечественные, так и зарубежные авиакомпании. Самолеты из Пулково будут летать как в аэропорт Хайкоу Мэйлань, который находится на севере острова, так и в Санья Феникс на юге.