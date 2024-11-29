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В Уфе ушла из жизни народная артистка России Галина Мидзяева

На 84-м году жизни скончалась ветеран сцены Государственного академического русского драматического театра РБ, народная артистка России, заслуженная артистка Башкортостана Галина Мидзяева.

Источник: Башинформ

После школы работала контролером на электроламповом заводе, затем в статистическом управлении, в поликлинике. Работая на заводе, занималась в Народном театре. В 1964 году окончила Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова.

По окончании училища с 1964 по 1965 годы работала в Сызранском Театре драмы им. А. Н. Толстого.

Уфимский режиссёр после просмотра дипломного спектакля с участием её мужа Анатолия Хаустова пригласил его в свой театр. Галина Ивановна приехала вместе с ним в Уфу.

С 1965 года работала в Башкирском республиканском русском драматическом театре.

С 70-годов преподавала в Уфимском училище искусств, с 1992 года — в Уфимском институте искусств.

Является лауреатом премии театральных деятелей Республики Башкортостан имени Бэдэр Юсуповой — за лучшую женскую роль (Памелла в спектакле «Дорогая Памелла»), лауреатом Республиканской театральной премии Союза театральных деятелей и министерства культуры «Алтын Ай» — за исполнение роли Анастасии Владимировны в спектакле «Годы странствий», дважды лауреатом республиканского рейтинга «Пресса» за 2006 и 2007 годы.

«Галина Ивановна прожила яркую жизнь, всегда имела активную позицию, ее отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм», — сообщили в Союзе театральных деятелей Башкортостана.

Светлая память о Мидзяевой Галине Ивановне навсегда останется в наших сердцах. «Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойной. Прощание состоится в здании Русского драмтеатра.