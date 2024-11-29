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Дончане накопили 48 млн рублей пени из-за неоплаченной электроэнергии

Общая задолженность жителей региона составила 465 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области на конец 2024 года имеют задолженность по оплате электроэнергии более 465 млн рублей. При этом 48 млн рублей составляют начисленные пени за просрочку платежей. Об этом сообщили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Гарантирующий поставщик электроэнергии напоминает, что своевременная оплата выставленных счетов позволит избежать не только дополнительных расходов, но и серьезных последствий. В случае со значительной просрочкой возможно не только отключение света, но также арест имущества и доходов. А в соответствии со ст. 67 ФЗ «Об исполнительном производстве» к должнику может применяться и ограничение выезда за границу.

Проверить сведения о наличии задолженности за электроэнергию можно на сайте гарантирующего поставщика или в личном кабинете.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» призывает жителей региона вовремя оплачивать электроэнергию, чтобы избежать негативных последствий, судебных разбирательств и финансовых издержек.