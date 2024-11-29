Дончане накопили 48 млн рублей пени из-за неоплаченной электроэнергии

Гарантирующий поставщик электроэнергии напоминает, что своевременная оплата выставленных счетов позволит избежать не только дополнительных расходов, но и серьезных последствий. В случае со значительной просрочкой возможно не только отключение света, но также арест имущества и доходов. А в соответствии со ст. 67 ФЗ «Об исполнительном производстве» к должнику может применяться и ограничение выезда за границу.