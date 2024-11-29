Соседняя с Беларусью Польша начала тактические учения с НАТО TUMAK-24

Соседняя с Беларусью Польша и НАТО начали тактические учения TUMAK-24, передает БелТА.
Военные учения стартовали на полигоне в Ожиш, что в Варминско-Мазурском воеводстве, которое граничит с Калининградской областью России. Учения Польши и НАТО проходят примерно в 70 километрах от российской границы. В учениях TUMAK-24 задействованы примерно 2500 военных польской армии, литовские военные и боевые группы НАТО, а также 800 единиц военной техники.
Отмечается, одним из основных элементов учений стала танковая переправа через озеро Кемпно. Также в целях выполнения задачах задействуются инженерные, механизированные, артиллерийские и авиационные части. Учения будут проходить до 2 декабря.
В польской 16-й механизированной дивизии прокомментировали СМИ, что подобные учения призваны проверить способность быстрого перемещения войск через водные преграды, так как территория Варминско-Мазурского воеводства богата озерами.
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