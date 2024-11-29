Соседняя с Беларусью Польша начала тактические учения с НАТО TUMAK-24

Военные учения стартовали на полигоне в Ожиш, что в Варминско-Мазурском воеводстве, которое граничит с Калининградской областью России. Учения Польши и НАТО проходят примерно в 70 километрах от российской границы. В учениях TUMAK-24 задействованы примерно 2500 военных польской армии, литовские военные и боевые группы НАТО, а также 800 единиц военной техники.