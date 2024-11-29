Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соседняя с Беларусью Польша начала тактические учения с НАТО TUMAK-24

В соседней с Беларусью Польше начались учения с НАТО недалеко от границы Калининградской области РФ.

Источник: Комсомольская правда

Соседняя с Беларусью Польша и НАТО начали тактические учения TUMAK-24, передает БелТА.

Военные учения стартовали на полигоне в Ожиш, что в Варминско-Мазурском воеводстве, которое граничит с Калининградской областью России. Учения Польши и НАТО проходят примерно в 70 километрах от российской границы. В учениях TUMAK-24 задействованы примерно 2500 военных польской армии, литовские военные и боевые группы НАТО, а также 800 единиц военной техники.

Отмечается, одним из основных элементов учений стала танковая переправа через озеро Кемпно. Также в целях выполнения задачах задействуются инженерные, механизированные, артиллерийские и авиационные части. Учения будут проходить до 2 декабря.

В польской 16-й механизированной дивизии прокомментировали СМИ, что подобные учения призваны проверить способность быстрого перемещения войск через водные преграды, так как территория Варминско-Мазурского воеводства богата озерами.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане.

Тем временем доллар подешевел в Беларуси 29 ноября перед выходными.