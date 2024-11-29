Более 30 километров дорог отремонтируют в Иркутске в 2025

— Необходимо заранее подготовить схему организации дорожного движения в этой части Правобережного округа, согласовать ее с Госавтоинспекцией и проинформировать жителей. Мы приведем магистрали в порядок, а также постараемся минимизировать неудобства для жителей и гостей Иркутска, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.