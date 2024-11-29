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Более 30 километров дорог отремонтируют в Иркутске в 2025

Для некоторых объектов уже начали искать подрядчика.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Более 30 километров дорог приведут в порядок в Иркутске в 2025. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, работы пройдут в рамках нацпроекта во всех районах областного центра. Отремонтируют 33 участка улиц.

Кстати, это на несколько километров больше, чем этом году. Напомним, специалисты отремонтировали 26 участков дорог протяженностью 28 километров.

Также в 2025 завершат реализацию инфраструктурных проектов по прокладке теплового луча и канализационного коллектора. А это значит, что дорожное покрытие восстановят на Баррикад и Рабочего Штаба.

— Необходимо заранее подготовить схему организации дорожного движения в этой части Правобережного округа, согласовать ее с Госавтоинспекцией и проинформировать жителей. Мы приведем магистрали в порядок, а также постараемся минимизировать неудобства для жителей и гостей Иркутска, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.

На данный момент для 11 объектов начали искать подрядчика. Подготовка конкурсной документации еще по двум находится в высокой степени готовности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что метели ожидаются в Иркутской области 30 ноября и 1 декабря.