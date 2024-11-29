Житель Башкирии прошел через удаление жировика, но им оказалась раковая опухоль. Врачи неделю молчали о страшном диагнозе

— Тогда Андрей повторно пошел к этому же хирургу, а он ему и заявил: «Я же вам сказал, что вам обязательно нужно ко мне на прием прийти». Но разговора такого не было! Более того, врач начал избегать нас. То просто из кабинета выйдет и пропадет, то не принимает. Разговаривали мы тогда с медсестрой, которая и показала нам анализы на гистологию. Оказалось, что они пришли в Чишминскую больницу 5 августа. И все это время они молчали о том, что подтвердилась злокачественная опухоль — саркома. Мы считаем, что диагноз скрыли намерено, — говорит Русалина.