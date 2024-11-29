Житель Башкирии прошел через удаление жировика, но им оказалась раковая опухоль. Врачи неделю молчали о страшном диагнозе

В августе этого года 29-летний Андрей Лукьянов из башкирского села Чишмы лег на несложную операцию по удалению жировика на спине. Тогда ни он, ни его супруга Русалина Хасанова даже не подозревали, что реальный диагноз окажется намного страшнее. Лишь спустя несколько недель им сообщили, что у молодого человека в действительности саркома или, иначе говоря, — рак.
Русалина и Андрей уверены, что хирург из Чишминской ЦРБ скрыл от них правильный диагноз и результаты анализов при выписке. Они обвиняют врача в халатности: из-за его молчания было упущено драгоценное время, которое можно было потратить на лечение злокачественной опухоли. На данный момент саркома разрослась и дала метастазы, и медики дают уже не очень хорошие прогнозы. А состояние самого Андрей, по словам его супруги, можно назвать критическим…
«ОБЫЧНЫЙ ЖИРОВИК».
Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» Русалина Хасанова, небольшую шишку на спине Андрей заметил еще в прошлом году. Поначалу она не сильно беспокоила мужчину, но этим летом он все-таки решил пойти к врачу.
— Пришли в больницу по месту жительства, в Чишмах. Сдал анализы, общий анализ крови, мочи и так далее. В итоге хирург сказал, что это обычный жировик, и его можно удалять. 2 августа Андрея прооперировали, пару дней он пролежал в больнице и выписался. В первоначальной выписке (имеется в распоряжении редакции — Ред) было написано, что он поступил с липомой (жировик — Ред) на грудной клетке, выписался с выздоровлением, состояние удовлетворительное. И до 12 августа мы не знали, что на самом деле происходит, — вспоминает гражданская жена Андрея.
По словам Русалины, по возвращении домой они соблюдали все рекомендации врачей. Швы сняли, рубец начал хоть и медленно, но затягиваться. И вдруг ровно под ним стремительно стала расти другая шишка.
Через две недели после операции, у Андрея на спине выросла другая шишка, рядом с вырезанным «жировиком». Фото: личный архив героев публикации.
— Тогда Андрей повторно пошел к этому же хирургу, а он ему и заявил: «Я же вам сказал, что вам обязательно нужно ко мне на прием прийти». Но разговора такого не было! Более того, врач начал избегать нас. То просто из кабинета выйдет и пропадет, то не принимает. Разговаривали мы тогда с медсестрой, которая и показала нам анализы на гистологию. Оказалось, что они пришли в Чишминскую больницу 5 августа. И все это время они молчали о том, что подтвердилась злокачественная опухоль — саркома. Мы считаем, что диагноз скрыли намерено, — говорит Русалина.
Как отмечает женщина, выяснилось, что вообще удалять «жировик» без результатов гистологии было нельзя. Она считает, что из-за этой процедуры злокачественная опухоль стала расти намного быстрее.
ПОШЛИ МЕТАСТАЗЫ.
Супруга молодого человека считает, что его лечащий врач, тот самый, что удалял шишку, попросту не дождался результатов гистологии и провел операцию. А когда анализы пришли — проигнорировал их.
— Когда мы решили предать эту историю огласке, и я описала ее на странице главы Башкирии, врач с нами связался. Позвонил Андрею и заявил, что на момент операции анализов на гистологию у него не было. И сказал, что после выписки его уже не должно было это волновать. Говорил грубо, трубку бросал, буквально кричал: «Ну и что, ты теперь посадить меня хочешь?», — вспоминает супруга Андрея.
До августа этого года Андрей и Русалина жили обычной жизнью и знать не знали, что в их дом придет такая беда. Фото: личный архив героев публикации.
Пока в Чишминской ЦРБ отказывались признать даже возможность ошибки, Андрею становилось все хуже и хуже. По словам Русалины, им даже направление на прием к онкологу не давали, а драгоценное время стремительно таяло.
— Нужно было сразу эту злокачественную опухоль облучать, а они сначала молчали, потом направление не давали. Мы в итоге сами решили на платный прием в онкоцентр поехать. 18 ноября нам там сказали, что саркома дала метастазы. Она очень коварная, знакомые медики нам сказали, что прогнозы не очень хорошие. Сейчас мы просто хотим дать огласку этому случаю, чтобы больше никто с таким не столкнулся. Возможно, мы этим спасем кому-то жизнь, — с горечью говорит Русалина.
До той злосчастной процедуры Андрей жил полной жизнью, работал монтажником систем безопасности и видеонаблюдения. Сейчас из-за болезни он лишился возможности работать. Его гражданская супруга планирует обратиться в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, чтобы правоохранительные органы отреагировали на ситуацию.
— После моего обращения на странице главы республики нам сообщили, что в больнице пройдет специальная врачебная комиссия, где рассмотрят наш случай. Было это 23 ноября. С тех пор ничего не изменилось, — говорит супруга Андрея.
По словам Русалины, состояние ее супруга постепенно ухудшается. Фото: личный архив героев публикации.
ОФИЦИАЛЬНО.
Ситуацию с обвинениями в адрес хирурга Чишминской ЦРБ специально для «КП-Уфа» прокомментировали в пресс-службе Минздрава Башкирии. Подробности в ведомстве раскрывать отказались, ссылаясь на врачебную тайну.
— Мы не можем обсуждать вопросы, касающиеся здоровья пациента, в публичной плоскости. По информации главного врача Чишминской больницы Урала Шарипова, случай будет рассмотрен на заседании врачебной комиссии, — заявили в министерстве здравоохранения Башкирии.
«Комсомольская правда-Уфа» продолжает следить за развитием событий.