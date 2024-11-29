Свалки для Литвы и Польши, прощание с бумагой и судороги рубля: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Грустные новости недели пришли из сферы торговли книгами. Несколько популярных в Калининграде книжных проектов вынуждены сменить место дислокации или закрыться. Аренда помещений оказалась не по карману такому интеллигентному бизнесу.
На месте популярного магазина «Катарсис», который вдобавок известен ещё и как культурное пространство, где проходили концерты, встречи, обсуждения и прочие массовые мероприятия, планируется разместить алкомаркет. Это, пожалуй, единственный вид бизнеса, который процветает и активно развивается.
В том, что это произошло, нет ничего удивительного. Россия давно утратила статус самой читающей страны в мире. А многие из тех, кто не отстранился от чтения, предпочитают бумажным электронные издания.
Люди массово избавляются от домашних библиотек и вряд ли будут покупать новые книги. Они остаются уделом немногих любителей ощущать под пальцами шероховатость бумаги и вдыхать запах типографской краски.
Точно также сайты вытеснили газеты, а онлайн-кинотеатры — обычные кинозалы. Это непривычно и порой угнетает, но таковы современные тенденции, от которых никуда не деться.
Что же касается засилья алкомаркетов, то, с одной стороны, конечно, плохо, что они так востребованы. В Калининграде этот вектор подтверждается новостями, что регион ухудшил свои позиции в рейтинге самых трезвых и некурящих регионов России.
Здоровый образ жизни стал менее популярен среди калининградцев. С другой стороны, не исключено, что это — показатель высокого уровня стресса в обществе, который уже не получается снять тем же чтением хорошей книги.
Врачи- «убийцы»
В Калининграде разворачивается скандал с очередным уголовным делом против врача. Кардиолога признали виновным в смерти пациента и приговорили к полутора годам колонии.
Врачи со всей России вступились за своего коллегу, подписав открытое обращение в поддержку осуждённого. По их мнению, суд не принял во внимание доводы специалистов, в том числе представляющих кардиоцентр в Родниках.
Такие новости, разумеется, никому не прибавляют спокойствия. Ни медикам, которые теперь опасаются сделать лишнее движение, чтобы не попасть в тиски закона. Ни пациентам, боящимся ненароком угодить в руки «врача-убийцы».
Всё это накладывается на общее неважное состояние региональной медицины. Впрочем, неважное — это ещё мягко сказано.
Мусор без границ
На неделе получила развитие ситуация с калининградскими свалками. Новый министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова представила калининградским общественникам программу действий.
На встрече также присутствовали активисты из Советска, где вот уже второй год подряд мучаются от нестерпимого зловония свалки в Барсуковке. Люди требуют закрыть полигон твёрдых бытовых отходов, но в ведомстве категорически против.
Смрадный запах обещают устранить с помощью новых очистных сооружений для обеззараживания свалочного фильтрата, который, как считается, и является источником вони. Кроме того, планируют установить систему дегазации и не пропускать на свалку особо вонючие отходы.
С 2025 года на полигон в Барсуковку станут возить отходы только из близлежащих муниципалитетов. Проконтролировать это будет довольно непросто, ведь мусор, что в Черняховске, что в Немане — одинаковый, региональных особенностей у него нет. Кстати, Астахова подтвердила, что якобы закрытый полигон в посёлке Круглово, оказывается, по-прежнему принимает отходы.
В будущем мусор из областного центра, скорее всего, станут возить на новый комплекс по приёму и переработке отходов около посёлка Корнево Багратионовского района. Эта свалка станет самой большой в области.
Совпадение или нет, но все мусорные полигоны расположены по периметру региона рядом с границей с Польшей и Литвой — и Барсуковка, и Жаворонково. Будущий комплекс в Корнево тоже будет передавать привет нашим соседям. Такое вот развитие приграничного сотрудничества.
Рублёвая сансара
Ещё одна тема недели, которая не оставила равнодушными читателей — ситуация на валютном рынке. Раньше, когда калининградцы массово выезжали за границу на отдых и шопинг, курс рубля по отношению к доллару, евро и злотому был постоянно в центре внимания. Сейчас выезжают единицы, но традиция следить за колебаниями на валютном рынке, похоже, осталась.
При этом очередей в обменных пунктах не наблюдается. Многие, наверное, понимают, что когда курс рубля скачет, как горный козёл, нет никакого смысла дёргаться, пытаясь сыграть на волатильности. К тому же тем, у кого есть лишние средства, банки предлагают достаточно выгодные условия размещения вкладов. А от непрофессиональной игры на валютном рынке вполне возможно получить убыток.
Колебания рубля обращают на себя внимание ещё и тем, что от этого зависят цены в магазинах. Хотя мы уже лет десять пытаемся убедить сами себя, что не должны зависеть от мирового рынка опираясь исключительно на собственные силы, на деле выясняется, что не все так однозначно.
Даже в самом «замещённом» продукте могут обнаружиться какие-то импортные составляющие — семена, генетический материал, удобрения, упаковка. И всё — здравствуй, зависимость от валютного курса.
Самое интересное, что цены, закономерно растущие при падении курса рубля, когда отечественная валюта укрепляет свои позиции, назад не сдают. Зачастую, наоборот, — ещё и повышаются. Такое вот колесо рублёвой сансары.