Свалки для Литвы и Польши, прощание с бумагой и судороги рубля: события недели, которые обсуждали в Калининграде

С 2025 года на полигон в Барсуковку станут возить отходы только из близлежащих муниципалитетов. Проконтролировать это будет довольно непросто, ведь мусор, что в Черняховске, что в Немане — одинаковый, региональных особенностей у него нет. Кстати, Астахова подтвердила, что якобы закрытый полигон в посёлке Круглово, оказывается, по-прежнему принимает отходы.