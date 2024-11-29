Ученые в Омске разработали способ сделать безопасными отработавшие ступени ракет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты Омского государственного технического университета (ОмГТУ) предложили способ нейтрализации остатков жидкого топлива и безвредного для окружающей среды их сброса из отработавшей ступени ракеты-носителя типа «Союз22». Об этом сообщили в пресс-службе ОмГТУ.
Опасность для экологии, как напомнили ученые, представляют невыработанные остатки жидкого топлива — прежде всего пероксид водорода (ПВ), который используется для работы газогенератора ракетного двигателя бокового блока ракеты-носителя типа «Союз-2». В ракете ПВ хранится в специальном «торовом» баке.
«Известно, что в 70% случаев падения боковых блоков ракет-носителей типа “Союз-2” происходят пожары из-за пролива остатков невыработанного топлива. После падения отработавшего бокового блока ракеты и разгерметизации торового бака жидкие остатки ПВ проливаются и взаимодействуют с элементами конструкции бокового блока ракеты, что приводит к экзотермической реакции разложения жидких остатков ПВ», — отметили в пресс-службе.
Научный коллектив ОмГТУ во главе с профессором Валерием Трушляковым предложил метод «пассивации» жидких остатков ПВ путем их вытеснения через специальную сливную магистраль с использованием остаточного давления наддува. Была предложена система слива жидких остатков ПВ, включающая установку дополнительного клапана и управляющего устройства, которое запускает процесс слива после отделения ракеты от центрального блока и начала ее вращения на пассивном участке траектории. Чтобы оценить возможность реализации предложенного способа пассивации остатков топлива, было проведено математическое моделирование в программном продукте Ansys Fluent.
Моделирование показало, что при вращении бокового блока с угловой скоростью 3 радиуса в секунду жидкие остатки ПВ устойчиво скапливаются у заборного устройства бака. Оценки показали, что основная масса ПВ (около 90%) может быть эффективно удалена за счет остаточного давления в течение 45 секунд. Еще около 10% жидких остатков испаряется и замерзает при снижении давления.
Проведенное исследование подтверждает возможность безопасного удаления остатков ПВ с использованием остаточного давления наддува, что способствует снижению экологического риска и уменьшению вероятности пожаров в районах падения отработавших ступеней ракет-носителей. Разработанная методика может быть применена для улучшения экологической безопасности современных и разрабатываемых перспективных ракет-носителей. Исследования проведены при поддержке гранта Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале «Космонавтика и ракетостроение».