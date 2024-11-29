Ученые в Омске разработали способ сделать безопасными отработавшие ступени ракет

Научный коллектив ОмГТУ во главе с профессором Валерием Трушляковым предложил метод «пассивации» жидких остатков ПВ путем их вытеснения через специальную сливную магистраль с использованием остаточного давления наддува. Была предложена система слива жидких остатков ПВ, включающая установку дополнительного клапана и управляющего устройства, которое запускает процесс слива после отделения ракеты от центрального блока и начала ее вращения на пассивном участке траектории. Чтобы оценить возможность реализации предложенного способа пассивации остатков топлива, было проведено математическое моделирование в программном продукте Ansys Fluent.