Лучшие фото 29 ноября

Видеозапись с Майклом Джексоном в инсталляции Live From Neverland во время презентации «Пол Пфайффер: Пролог к истории рождения свободы» — обзорной выставки на которой представлено более тридцати работ, охватывающих творчество американского художника, в Музее Гуггенхайма в испанском Бильбао.