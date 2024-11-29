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Лучшие фото 29 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Верблюд стоит на дороге в деревне Араб-Эль-Арамше, недалеко от границы Израиля и Ливана.

Источник: Reuters

Видеозапись с Майклом Джексоном в инсталляции Live From Neverland во время презентации «Пол Пфайффер: Пролог к истории рождения свободы» — обзорной выставки на которой представлено более тридцати работ, охватывающих творчество американского художника, в Музее Гуггенхайма в испанском Бильбао.

Источник: Reuters

Солнечный свет падает на пожелтевшее дерево гинкго в Токио.

Источник: AP 2024

Юные зрители наблюдают из окна за воздушным шаром, летящим над Центральным парком во время парада Macy’s в честь Дня благодарения.

Сотрудник полиции на акции протеста оппозиции в Тбилиси. Оппозиция отказывается признавать победу на парламентских выборах правящей партии «Грузинская мечта», заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов.

Источник: РИА "Новости"

Международный конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии» зимнего фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Якутске.

Источник: РИА "Новости"

Восход солнца в британском Тайнмуте.

Источник: Zuma/TASS

Пятничная молитва в мечети Низами на севере южноафриканского Йоханнесбурга.

Источник: KIM LUDBROOK/EPA/TASS